防彈V、Jennie差一天飛紐約！曖昧同框照瘋傳 YG回應了
韓國超人氣組合BTS防彈少年團成員V，與女天團BLACKPINK成員Jennie，繼今年5月傳出「同遊濟州島」的戀愛緋聞後，近日網路上又瘋傳一張兩人的「曖昧同框照」，不僅如此，今日還被爆出V和Jennie「只差一天飛紐約」的消息。對於兩人的關係，雙方經紀公司一直保持沉默，這次又爆出緋聞，迫使YG回應：「BLACKPINK行程很緊湊。」片面的說明引發網友討論熱烈。
Jennie自出道以來緋聞不斷，先後和EXO成員Kai以及GD傳出戀情，昨（23）日又有一位海外網友，在推特上發出一張Jennie和V的同框照，並聲稱是從Jennie的友人流出，照片中只見V坐在化妝台前，造型師正在替他梳化，後方有一名身穿藍色上衣的女子，拿起手機對鏡子拍照，照片中兩人都露出微笑，散發出甜蜜的氣息。而原PO直指這名藍衣女子正是Jennie，不過也有網友提出髮色不同的疑點，懷疑是合成照
此外，又有消息指出，V今將飛往美國紐約，緊接著Jennie所屬的團體BLACKPINK也跟上腳步前往當地，兩人只差一天飛紐約，也讓外界懷疑是否會在當地甜蜜約會。對此，YG片面回應：「BLACKPINK在25日會前往美國，在當地參加『MTV VMAs』舞台演出，以及為了第二張正規專輯宣傳，預計會消化各種緊湊的行程。」至於兩人的「曖昧同框照」，雙方經紀公司YG與HYBE仍保持沉默，並無對外說明，兩人的曖昧傳聞滿天飛。