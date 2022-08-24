名家論壇》吳崑玉／政治預言的三種類型

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在選舉預報的過程中，講的是「形勢」。這是兩個字，代表兩種不同的推估方法。選舉中常用的選票分析、政治版圖分析，那是在研究「勢」，比如說，本區「藍大於綠」，民調說誰贏誰幾趴，那都只是在談「勢」，分析目標是現在的總體狀態，語法類似「如果明天投票，將會…」。但「形」才是未來指向與變數變化的主要動力。這牽涉到候選人的形象與風格、政見口號的接受度與支持度、選戰議題與話題的攻防所造成的破壞力、選民的喜愛與厭惡，以及政治氛圍與政黨形象所造成的選民總體情緒，進而影響到支持者、反對者、游離選民想要做點什麼事的集體意圖?
研究「勢」是一種科學，但判斷「形」則是一種藝術。選戰預報的真正困難之處，在於「形」而非「勢」。更在於改變各方政治形勢的「形」，到底能產生多少影響力？其力道是否足以改變大局？舉例來說，最近各家愛談台北市會不會有「棄保」？現實上以黃、蔣二人「形」的對比，藍營部份選票從蔣流向黃是必然的，問題是到投票那一天，流過去多少？是否有足夠的數量壓過綠營本盤？陳的衝刺能否抓到本盤以外足夠多的游離票？讓人抓不準的是其數量。
正因為選舉預判的「抓不準原理」，讓媒體上，甚至各個競選總部中，經常出現無數選情預判上的爭論。使得候選人的進退步調前後不一，策略左搖右擺，說法自相矛盾。這些關於未來選情預判的說法，大致可分為三類：
第一種是太過純粹的科學預判。就因為太過科學，以致於只估到了「勢」的比較，卻沒抓到「形」的變化。最有名的例子是2004年連宋總部，阿扁槍擊案當晚，民調中心拿出最新的滾動式民調，連宋還贏了扁呂8趴，因此認為當晚不需作為，還是可以勝選。消息傳出後，某些選戰老將當場跳起來：「國民黨的民調數字拿來先減9，才是投出來的數字。」眾人半信半疑，結果開出來真的輸不到1%。
第二種是「自我實現的預言」。有時文宣部門與組織系統，為了鞏固支持群眾，不斷打雞血告訴大家「我們一定贏」。有時會做「策略性民調」，以拉抬候選人聲勢。最常見的是電視辯論後找人做民調，一定要說自家候選人表現比較好，最好能說自家支持率大幅上升，這種「策略性民調」的價格還特別貴。或者完全沒來由的說自家可以選上6-8席，結果全軍盡墨，選戰失利也就算了，連個人信用也賠了下去。更有等而下之者，乾脆發佈假民調，或上台說自己看過多少份民調，我們已經贏了，對手已經垮了，欺騙相信他的支持者。
「自我實現的預言」最大的風險是，有時講得太多太頻繁，連候選人與主要幹部們都信了，選情預判當場變成了集體催眠，從而做出錯誤的決斷。哄騙這事在政治圈隨時隨地都看得見，但功力也有高下之分。功力高深者知道自己在騙人，只是為了爭取調整時間不得不這麼做，所以抓緊時間加速補強。但學藝不精者騙久了，卻連自己也騙倒了，結果走上錯誤道路。問題是，不論法律或民意，從無對這種真真假假的故意帶風向，有任何懲處機制，結果也就永遠無法杜絕，只能依賴選民自行判斷真假。
第三種更妙，根本沒有任何科學預判或邏輯推斷，純粹是一種「宗教式的預言」。有些選情不好的候選人會告訴幹部，某某神明告訴我，我一定會選上，只要…。此後的發展常常令人咋舌，候選人常會做出一些奇怪的舉動，例如穿某種特異服裝，或比出某種特殊的手勢，旁人完全無法理解其舉動的意義。也有不少不那麼「虔誠」的候選人，他只是想先給自己打足雞血，再用自己的熱情去感染身邊幹部，讓幹部再出去感染其他群眾。這種迴圈式感染法也不能說他錯，有時還可能起到意想不到的作用，回顧起來也只能說他真有這個命，而且在絕對劣勢的選戰中，沒有一點這種宗教情懷，根本沒有人選得下去。
但是，就民主政治發展而言，我們還是得不斷累積經驗教訓，逐漸發展出一套愈來愈貼近真實路徑與結果的選舉預判模式。雖然因候選人的攻防操作，形勢隨時在變。或因國內外突發議題的干擾，大幅扭轉了社會氛圍。但我們還是需要愈來愈多可驗證、可計算、可估量的預報系統，讓更多政治人物與主要幕僚，掌握較「正常」預報方法，從而使當選後的政治判斷，更貼近現實，更能掌握事物與民意的規律，而非更依賴一人一神的英明神武或突發奇想，讓做出來的施政更符合社會的期待。
台灣人很愛講選舉，因為選舉帶有相當程度的賭博性質，所以讓人著迷。但真正會決定未來政局走向的，並非一人一黨的當選或落選，而是那個人或那個黨的思維模式與行事風格。終究，一個競選團隊判斷選情與作為，操作此等生死大事的價值、情感、信任、與態度，所形成的政治文化，才是主導其執政後政治風格的內在邏輯。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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