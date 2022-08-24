中華大學認定林智堅抄襲 王鴻薇：竹科管理局也應該提告
前新竹市長林智堅因為台大國發所的論文，遭到台大學術倫理委員會認定抄襲，因而黯然退出2022年桃園市長選戰。而針對中華大學碩士論文的部分，國民黨議員王鴻薇日前具名向中華大學檢舉林智堅抄襲，今（24）日下午結果出爐，中華大學學倫會也認定林智堅論文嚴重抄襲，並撤銷其學位。對此王鴻薇今日下午也出面接受媒體訪問，並喊話遭到林智堅抄襲的竹科管理局，也應該提告林智堅侵犯智慧財產權。
王鴻薇今日下午出面接受訪問時，表示林智堅已經示範了一個政治人物最低的道德底線都沒辦法守住。「第一個他違反學術倫理在先，第二個他是說謊在後。」王鴻薇說，甚至在過程中，林智堅不惜用政治壓力給予台大，現在連中華大學都撤銷他的學位，「請問一下現在林智堅現在還要用所謂的政治壓力、政治說法來圓謊嗎？」
「我在這邊具體要求，一路瞎挺林智堅的蔡英文、鄭文燦、鄭運鵬，也都要出來道歉，因為林智堅已經沒有任何清白可言。」王鴻薇表示，林智堅之前也揚言會採取法律救濟，結果現在教育部也沒有收到林智堅提起的任何訴願或行政救濟，「我想可以去問教育部，他到目前為止有沒有去做行政救濟的動作？如果沒有的話，就是林智堅已經習慣性地在說謊。」
話鋒一轉，王鴻薇也向竹科管理局喊話，由於林智堅抄襲的是竹科管理局委託中華大學所做的結案報告，所以事實上也認定了林智堅侵犯了竹科管理局的智慧財產權。「我要求竹科管理局必須去告林智堅，如果竹科管理局繼續裝睡，沒採取任何法律行動，我就會取告他們涉嫌瀆職。」王鴻薇說，林智堅抄的就是竹科管理局標案的報告，應該要立即告發。