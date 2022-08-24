劍潭站旁當街搶劫！被害人是女星瑭霏 正要去艾成追思會
捷運劍潭站旁快車道，今（24）日下午1點多，一位38歲毒品通緝犯卓姓男子，看到一位女駕駛在停等紅燈時下車取物，卓男趁隙從右後車門上車，從後勒住女駕駛脖子搶劫。女駕駛奮力抵抗，兩位路人見狀趕緊前去幫忙，最終順利把逃逸的卓男制服。而受害女駕駛原來就是女星瑭霏，當時她正要前往艾成的追思音樂會，想不到途中發生驚魂記。
據了解，當時卓男見瑭霏獨自一人開車，在停等紅燈時下車打開後車廂取物，認為有機可乘，趁隙從右後車門上車，從後強勒回到車上的瑭霏脖子，要搶奪她的包包。
卓男得手後想要下車逃逸，但瑭霏奮力抵抗，拉住卓男不讓他脫身。等到卓男擺脫瑭霏下車後，兩位見義勇為的路人已經趕到，最終順利將卓男制服，警方到場後以現行犯逮捕卓男，並自身上查扣毒品吸食器，訊後依違反毒品危害防制條例、強盜等罪嫌移送。
據了解，瑭霏事後由鳳凰藝能總經理趙善意陪同前往派出所製作筆錄，瑭霏與卓男拉扯過程中身上多處擦傷，幸好沒有大礙，但仍被嚇哭。（編輯：倪浩軒）
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