盼NCC通過上架　鏡電視剩3億資金僅能撐到11月

國家通訊傳播委員會（NCC）今（24）日針對鏡電視申請負責人、公司章程、實收資本額變更暨換發執照相關申請進行審查，然而結論仍是「續行審議」，意即未通過。NCC副主委翁柏宗指出，鏡電視說，目前資金只剩3億元，多達450位員工要養，只能撐到到11月底，有耳聞鏡電視有股東提出再增資20億元，但目前還未收到申請。
翁柏宗指出，今日委員會主要針對董監事適格性問題，已經向高檢署調閱紀錄，看起來是符合規定，在保留廢止權中，使董事會的變更和實收資本額的變更要達到20億，董事半數以上應以具有媒體專業的自然人訂定，董事應包含勞工董事，監察人應由非股東之自然人之專業等進行討論。
「初步看來消極資格都符合，另外委員有問到董建變更跟實收資本額處理，其餘過程均依法沒有問題」，翁柏宗指出，會中有委員問到財務狀況，鏡電視回覆，目前只剩下3億，但有450位員工，只能撐到11月底，希望NCC儘速通過申請，否則經營上會有困難。
另外包含資金來源、閉鎖性公司是否可作股等問題，期間也和董監事委員也有幾輪答詢，不過相關細節還是等會議記錄出來後再對外報告，目前初步的法務單位研析是都合乎規定，翁柏宗說明，若是上架到80幾頻道，牽涉到鏡電視和系統業者的商業協議，但還是會有一些廣告的收入，會有一些幫助，「他們說有增資計畫，不過目前還沒有遞出申請文件」，日後須以申請文件為準。