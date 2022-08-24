國民黨證實了！夏立言今晚將與張志軍餐敘

國民黨今（24）日證實，國民黨副主席夏立言今晚將與海協會會長張志軍會面，國民黨並透過新聞稿表示，夏立言與台商會面時，台商透露已成兩岸夾心餅，夏立言承諾，面對兩岸關係高度不確定的局面，國民黨身為一個負責任的政黨，會擔起推動兩岸交往對話、維持區域和平的責任，同時也一定會堅守立場，為台灣人民的需要發聲，為台灣人民權益奮門。
夏立言一行8月24日上午搭乘高鐵前往江蘇昆山，下午先參訪長三角地區台商、台胞的信仰中心「慧聚天后宮」。全國台企聯會長李政宏於座談時語重心長的表示，自2016年海基、海協中斷溝通以來，在大陸的台商台胞們遇到各種問題、困難，沒有官方管道尋求協助，只能透過全國台企聯或各地台協給予幫忙。這些年來，兩岸關係日趨嚴峻，中美對抗邁入最危險的時刻，台商、台胞一邊掛心在台的親友，一邊面對大陸網民的激情，成為兩岸間的「夾心餅」、「石磨心」，左右為難。因此強烈建議國民黨不能忽略關心台商台胞，一定要維持交流溝通的管道；對兩岸關係提出清楚的論述，並堅定立場，不忘初心，這樣才能安台人的心、定台人的情。
夏立言回應表示，昆山可以說是這幾十年來中國大陸快速發展的一個縮影，同時也是台商、台胞在大陸奮門和貢獻，以及兩岸互利共榮的一個重要見證者。當前雖然局勢相對艱難，但國民黨必須義無反顧，為所當為。面對兩岸關係高度不確定的局面，國民黨身為一個負責任的政黨，會擔起推動兩岸交往對話、維持區域和平的責任，同時也一定會堅守立場，為台灣人民的需要發聲，為台灣人民權益奮門。