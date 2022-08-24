高捷兩土地開發案　廉政平臺聯繫會議初登場

高市府捷運局今(24)日召開「高雄捷運O10/Y18站土地開發案」及「高雄捷運橘線O13站土地開發案」廉政平臺第1次聯繫會議，邀請法務部廉政署、臺灣高雄地方檢察署、台灣透明組織理事蕭宏金、高雄市政府政風處、建業法律事務所高雄所、仲量聯行股份有限公司及城都國際開發規劃管理顧問有限公司共同與會，就兩起捷運土地開發案的辦理狀況及案件後續執行方式進行交流討論。
會議由捷運局長吳義隆主持，分别由捷運局政風室、開發路權科、仲量聯行及城都顧問公司就「兩案廉政平臺工作之辦理情形」、「捷運O10/Y18站土地開發案辦理進度及重要內容」、「捷運橘線O13站土地開發案辦理進度及重要內容」及「確保評選委員與投資人無利益衝突迴避關係相關因應作為」等議題進行專題報告，並請雄檢主任檢察官劉穎芳以「從北投纜車弊案談BOT弊案」為主題進行相關法令宣導，藉以提醒機關同仁對於承辦業務與司法實務之正確認知，避免誤蹈法網!
吳義隆表示，兩案開發效益龐大，備受各界矚目，希望機關同仁在辦理過程都能禁得起外界檢視，不會無端遭受質疑或不法干擾，而且市長陳其邁一向重視機關廉政，像是都發局在去年度成立「多功能經貿園區特貿三土地都市更新事業實施者案」廉政平臺，也經市長肯定及支持成立廉政平臺的意義及效果，為確保捷運局在辦理兩案過程中，能持續實踐市長對外承諾的政府清廉形象，在本年度4月間都配合招商說明會高雄場主動公開宣示成立廉政平臺，而藉由本次聯繫會議分享兩案的辦理情形及風險預防作為，確實也獲得多方專業意見提供捷運局參考策進。
此外，民眾如果想獲悉招商案最新辦理進度或情形，隨時可上網瀏覽捷運局官方網頁。另外，若是發現有任何不法或不公正的情形，也可透過相關受理陳情管道向捷運工程局政風室反映，捷運工程局將持續秉持「公開透明」、「跨域合作」、「公私協力」及「全民監督」的原則辦理兩件招商案，期許能給予各方投資人公平競爭的環境，並確立一個值得市民信賴的機關形象。