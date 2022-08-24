論文案原諒林智堅？柯志恩：蔡總統及民進黨應先道歉

前新竹市長林智堅台大碩士論文遭到學倫會認定抄襲，退出桃園市長選戰，如今中華大學認定，林智堅中華大學碩士學位論文之寫作有大幅度抄襲、違反學術倫理，建議註銷林的碩士學位，國民黨高雄市長參選人柯志恩發文表示，知錯能改，前提是必須真誠認錯，而蔡總統及民進黨應先公開向國人道歉。
柯志恩指出，事情發生一次可能是巧合，但連續發生兩次，就請別再喊「冤枉」，更不要再說捍衛「人格清白」了，林智堅的論文門案，以兩個碩士學位都被撤銷作為落幕。然而在這過程之中，台灣民眾從未看到林智堅，以及力挺林的民進黨、蔡英文總統，有一絲一毫的羞愧、反省，反而是一再狡賴詭辯，不願謙卑認錯，如此傲慢硬抝的態度，實在讓國人看不下去，也讓黨內還有一點理智的人，坦言無法再為林辯護了。
柯志恩認為，學術抄襲，自然嚴重，但政治人物沒有誠信，沒有為台灣社會做正面表率，更是大事；過去，李眉蓁議員也涉入抄襲，學位被撤。但眉蓁事發三天就公開道歉，如今也正在重新攻讀碩士，獲得社會鼓勵與肯定。
柯志恩說，知錯能改，台灣民眾願意再給機會，但前提是必須真誠認錯、虛心道歉，林智堅年輕，人生與政治之路還很長，坦然面對，知錯能改，才是正途，但自始咬牙護航、盲目寵溺，甚至下令全黨公職人員護堅的蔡總統，妳和黨內力挺智堅的人，更應該公開向國人鄭重道歉！