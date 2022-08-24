開學採買！華為新筆電首賣先降5千　蝦皮今進站領免運券

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想補貨也能趁8/25，可領3張299元免運券，於8/25當日玩寶箱遊戲，抽價值3萬元的MacBook Air筆電。 8/25八大時段0點、1點、10點、12點、16點、18點、20點、22點，每時段共3品，推出夯品下殺25折起優惠，像是16點開賣千元有找的Nike Air Force 1，20點還有APPLE MacBook Air M1限時開搶。
除了蝦皮購物之外，華為也準備力拼開學筆電的換機潮！台灣總代理訊崴技術總經理雍海說到，華為筆電在台灣市場2022年H1的銷售，相較去年同期便增長了133%。顯示高性價比依舊有市場競爭力。開學前推出新品限量首購優惠，即日起至9/25，三款筆電皆送Microsoft 365，另搭配通路回饋加碼，且MateBook D16，原價30,990元，限時優惠價25,990元，現省$5,000；MateBook D14 原價28,990元，優惠價25,990元，現省3,000元。
HUAWEI MateBook X Pro全機僅1.38kg，搭載3.1K觸控極窄邊框螢幕，經TÜV萊因雙色準認證能提供ΔE＜1專業及色彩準確度。隱藏式前鏡頭的配置，使螢幕達92.5%高佔比，同時可搭配M-Pencil手寫筆，配備全新第二代65W迷你充電器，內建60 Wh大電池。壓力觸控面板能全面感應按壓，手指敲擊能擷取及錄製螢幕，手指一滑就能調整觀看中的影片功能。首次支援AI隔空操作手勢，上下揮動就能快速翻閱PPT，按壓及左右揮手，即能播放、暫停影片並調節影片進度。原價54,990元，9/25前送Microsoft 365。
MateBook D16配備16吋大螢幕搭配15.6吋輕薄金屬機身，搭載第12代Intel Core i5-12500H處理器與Intel Iris Xe顯示晶片。全新1.5mm長鍵程，全新數字鍵盤亦首次亮相，還配備有效保護隱私的獨立鏡頭開關，AI Camera可以隨著使用者的移動調整視角。
MateBook D14搭載14吋極窄邊框螢幕，通過德國萊茵 TÜV 低藍光認證，配合DC調光無閃頻，降低長時間使用電腦對眼睛的傷害，全機薄約15.9mm、重量僅1.38kg，並有近180。的大開合角度，全系列採用NVMe PCIe SSD，搭載第12代Intel Core i5-1240P處理器。