名家論壇》錢震宇／陳時中的黑箱與黑心

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面對外界質疑疫苗價格黑箱，陳時中完全顧左右而言他。先是說這是公文保存30年，不是保密30年；又說蔣萬安是立院調閱小組召集人，那時候沒說有問題，現在不知道為何又有問題，還說如果他有意見，下次他當立委再回去立院看就好了，還扯蔣萬安是選舉選瘋了。最後更是極盡揶揄地說，「蔣萬安沒有行政資歷」，不怪他。
選一個市長怎麼會變成尖酸刻薄、甩嘴皮子的戰爭了，台北市長選舉淪落至今也是悲哀。站在立委角度監督政府天經地義，站在競選對手角度要求公開透明更是站得住腳，陳時中不敢說明、左搖右晃，整天酸人，真的是自以為了不起，囂張至極。
如果蔡政府採購疫苗真有極大價差，暗中替國產疫苗哄抬，這不僅是黑箱，更是弊案。如果陳時中要選台北市長，連疫苗採購價格都不敢公開，把重要訊息塗黑，硬說不重要，這不僅是黑心，更是壞心！
根據《機關檔案保存年限及銷毀辦法》的意旨，是希望讓公文保存下來，讓重要政策及施政、決策可以有所依循，根本不是甚麼替廠商保密、公布了以後買不到疫苗，真的是鬼扯蛋！陳時中一開始還想用唬弄方式帶過，說甚麼30年不能公開，被戳破後趕緊改口。套句媒體人趙少康說的，以後大家叫陳時中都叫「陳30」，想選市長就必須把疫苗案說清楚。
根據市議員游淑慧分析，聯合國兒童基金會公布的AZ疫苗價格，國際均價約在新台幣80元至150元，台灣採購疫苗中有約30%是AZ疫苗，衛福部公布我們疫苗一劑平均765元，就是要用低價疫苗來拉低均價。若扣掉AZ疫苗，其他種類疫苗每劑均價高達1000元，「請問中間巨額差價不用說清楚嗎？」
結果陳時中說，「公布了高端疫苗的價格對社會又有什麼幫助？沒有什麼好代言」，就是有這種驕傲自大又目空一切的官員當防疫指揮官，才又後來這麼多狗屁倒灶的事情發生，大家捫心自問，蔡政府的防疫措施真的做得好嗎？台北市民真的看不清楚嗎？
林智堅堅持論文沒有抄襲，強調自己是被抹黑構陷，即便他被台灣大學學倫會認定抄襲，他還是不承認，到現在為止沒有道歉、沒有愧疚，更不必講被他搞爛的台大國發所；但抄人堅、抄跑堅已經深深烙印在每個人的心中，林智堅一輩子都必須戴著論文抄襲的帽子生活，直到他承認那天
陳時中何嘗不是？他難道可以靠耍嘴皮就可以躲過外界的監督？疫苗價格、防疫政策陳時中能夠躲過？繼續一皮天下無難事？台灣人民近三年的防疫生活過得如何，有人從疫情中離世家破人亡，也有人從疫情中升官發財，這樣的煎熬人們歷歷在目，看著當時的指揮官如今傲氣滿滿、目中無人，到底誰能為我們出口氣？
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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