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泰國免簽延長至45天　旅遊政策大解禁

▲圖為普吉島巴東海灘。（圖／美聯社／達志影像）
▲圖為普吉島巴東海灘。（圖／美聯社／達志影像）

記者賴正琳/綜合報導

2022-08-24 20:03:24

泰國以觀光業為收入大宗，歡喜迎來世界各國疫情穩定。為了促進旅遊業，泰國政府表示，考慮取消自2020年以來實施的全國緊急法令（nationwide emergency decree），更決定將免簽證期限延長至45天，落地簽延長至30天。

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根據美聯社報導，泰國疫情指揮中心發言人維薩努約廷（Taweesin Visanuyothin）表示，新規將促進遊客到全國各地旅行，並刺激觀光產業。維薩努約廷指出，來自56個國家的遊客，免簽期限從30天延長到45天，沒有免簽的旅客，落地簽期限從15天延長到30天，期限從10月1日起至明（2023）年3月31日止。

維薩努約廷說明，目前指揮中心計畫在9月之前將武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）從危險性傳染病（dangerous communicable disease）降級為受到監控的傳染病（communicable disease undersurveillance）。

泰國觀光局駐台北辦事處指出，現在去泰國非常方便，不用再申請泰國通行證或 COE、一萬美元保險、填寫TM6 人境表格，只要出示護照含簽證及疫苗證明或快篩陰性證明，就可以輕鬆暢遊泰國，泰國觀光局歡迎旅客到泰國一起快樂體驗及探索旅遊的意義。

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