林智堅遭中華大學認定抄襲　張善政點名這三人要道歉

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張善政指出，從臺灣大學到中華大學，台灣的學術守住了，學術的倫理與自主，堅持住了。但對台灣的價值以及台灣民眾對政治人物的信任度，卻已被民進黨嚴重傷害。張善政點名三人要針對此事道歉，包括當時下令全黨挺林智堅的蔡英文主席、為林智堅公開站台輔選並說他絕沒有抄襲的鄭文燦，以及陪著林智堅大動作開記者會，為這兩份論文護航到底的鄭運鵬。張善政表示，現在兩所大學都認定，兩份論文都是抄襲，碩士學位都被撤銷，蔡主席、鄭市長、鄭委員你們絕對應該正式公開道歉，才是政治人物負責任的表現。
張善政競選辦公室發言人何元楷則強調，尊重中華大學學論會最終決議，林智堅論文抄襲先後被臺灣大學以及中華大學認證抄襲，可說是雙認證、雙抄襲、雙撤銷。而當初一路護航，拉著林智堅的手力挺的桃園市長鄭文燦、和取而代之現在的桃園市長參選人鄭運鵬，都應該站出來對社會大眾、對全體桃園鄉親道歉。
何元楷指出，鄭運鵬最近都說自己是遮雨棚，回顧他這段時間無數次為林智堅護航、圓謊，說過無數次林智堅沒有抄襲。現在臺灣大學與中華大學都做出決議認定林智堅抄襲，鄭運鵬的立場是什麼？還是繼續挺被「雙殺」的林智堅嗎？還是其實鄭運鵬說的是要當林智堅的遮雨棚？何元楷強調，鄭運鵬過應該立刻向社會大眾、向桃園民眾嚴正道歉，不要把台灣人、把桃園人當傻瓜。