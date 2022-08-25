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吳克群《披荊2》翻紅！凍齡模樣被狂讚　找王心凌求攻略

▲吳克群參加節目《披荊斬棘的哥哥》第二季，找王心凌求攻略。（圖／和群娛樂提供）
▲吳克群參加節目《披荊斬棘的哥哥》第二季，找王心凌求攻略。（圖／和群娛樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-08-25 07:30:00

吳克群正式宣告參加節目《披荊斬棘的哥哥》第二季錄製，與杜德偉、蘇有朋、信、潘瑋柏、黃義達等共32位男星同台競爭，日前他卯足全力準備初舞台大秀，特別選唱代表作《為你寫詩》Remix版。前陣子好友王心凌得到《浪姐3》總冠軍，他也向對方特別討教參賽攻略。

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王心凌剛奪下《浪姐3》總冠軍殊榮，這次特別為好朋友打call獻聲加持，前陣子兩人才聚餐，吳克群被問到是否有特別請教攻略？他透露：「她只告訴我 『不要當隊長』、『當隊長很累』要我放鬆去享受就好。」談到為何選唱《為你寫詩》，吳克群表示，「這首歌大家以為只是情歌，想不到卻道盡了我的一生。一生在作夢、寫人生的詩，因為夠瘋狂、總是想嘗試著做不可能的事，時間就會為我們靜止。所以也特別把愛情這兩個字改成作夢。」

▲吳克群參加節目《披荊斬棘的哥哥》第二季，被網狂讚凍齡。（圖／和群娛樂提供）吳克群參加節目《披荊斬棘的哥哥》第二季，被網狂讚凍齡。（圖／和群娛樂提供）
▲▼吳克群參加節目《披荊斬棘的哥哥》第二季，被網狂讚凍齡。（圖／和群娛樂提供）
▲吳克群參加節目《披荊斬棘的哥哥》第二季，被網狂讚凍齡。（圖／和群娛樂提供）吳克群參加節目《披荊斬棘的哥哥》第二季，被網狂讚凍齡。（圖／和群娛樂提供）
 
吳克群登場後，被許多網友稱讚「凍齡」，他坦言目前回到小鮮肉20歲的體重，打趣說：「因為每次進去錄影就會瘦3公斤出來！」節目中遇見許多熟悉的朋友，他否認存在火藥味，這麼形容：「看到吳建豪、瑋柏、黃義達都有很多感觸，彷彿青春都回來了，張震嶽本來就是我年少時的偶像，想不到現在的他生活的態度又更迷人了，真的很鬆。」

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