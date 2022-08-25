2022蘋果發表會來了！9/7確定登場　iPhone 14即將亮相

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網路瘋傳最盛的就是iPhoen 14系列，包含業界人士、手機配件商、分析師等都陸續對新機進行預測，傳聞iPhone 14系列配置A16晶片，取消叫好不叫座的小尺寸iPhone mini產品線，改以6.7吋iPhone 14 Max取代，維持6.1吋iPhone 14、6.1吋iPhone 14 Pro和6.7吋iPhone 14 Pro Max，而Pro系列會剪掉瀏海改為開雙小孔的設計，此外，主鏡頭也可望告別祖傳1200萬畫素，一舉提升到4800萬畫素，預料iPhone 14 Pro會有黑、白、金，以及今年的代表顏色紫色；iPhone 14與iPhone 14 Max則有紅、白、黑、紫、藍等5種顏色。
看點2：Apple Watch Pro
據外媒透露，Apple Watch傳聞會再開新戰場，將觸角探向專業的運動用戶，有可能會被命名為「Apple Watch Pro」，將在螢幕、電池、材質上升級，且提供體溫感測器，同時因主打極限運動愛好者，材質上會加強，鈦金屬錶殼的全新外觀設計，更加防摔耐撞。但接續的後續機種也會可能會同步登場。
看點3：AirPods Pro 2
另一傳聞也很高的新品會是AirPods Pro 2，是蘋果第二代的降噪耳機，外型上可能不會有大幅度的更新，而蘋果最強分析師指出AirPods Pro 2可能會搭載H2 晶片，相較於上一代，會帶來更好的音色與降噪效果，且支援無損音質，對發燒友來說相當推坑。