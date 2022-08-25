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2022蘋果發表會來了！9/7確定登場　iPhone 14即將亮相

▲蘋果官方稍早正式發出邀請函，秋天的第一場發表會將會在9/7舉辦，屆時可望有iPhone 14、Apple Watch Pro和AirPods Pro2 推出。（圖／官方提供）
▲蘋果官方稍早正式發出邀請函，秋天的第一場發表會將會在9/7舉辦，屆時可望有iPhone 14、Apple Watch Pro和AirPods Pro2 推出。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

2022-08-25 00:07:122022-08-25 01:01:29

猜了好久，蘋果官方稍早正式發出邀請函，秋天的第一場發表會將會在9月7日舉辦，換算台灣時間會在9月8日凌晨舉辦，在邀請函上看到今年主題為「Far Out」。且同樣受限於疫情，採用線上發表的模式舉辦。整理目前網路傳聞，9月發表會的亮點依舊鎖定在iPhone 14系列上，同時Apple Watch可望再開新分支，將會有Pro版本的推出，另一傳聞也很高的新品會是AirPods Pro 2，接續第一代的降噪功能，可望再度優化。

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看點1：iPhone 14系列
網路瘋傳最盛的就是iPhoen 14系列，包含業界人士、手機配件商、分析師等都陸續對新機進行預測，傳聞iPhone 14系列配置A16晶片，取消叫好不叫座的小尺寸iPhone mini產品線，改以6.7吋iPhone 14 Max取代，維持6.1吋iPhone 14、6.1吋iPhone 14 Pro和6.7吋iPhone 14 Pro Max，而Pro系列會剪掉瀏海改為開雙小孔的設計，此外，主鏡頭也可望告別祖傳1200萬畫素，一舉提升到4800萬畫素，預料iPhone 14 Pro會有黑、白、金，以及今年的代表顏色紫色；iPhone 14與iPhone 14 Max則有紅、白、黑、紫、藍等5種顏色。

看點2：Apple Watch Pro
據外媒透露，Apple Watch傳聞會再開新戰場，將觸角探向專業的運動用戶，有可能會被命名為「Apple Watch Pro」，將在螢幕、電池、材質上升級，且提供體溫感測器，同時因主打極限運動愛好者，材質上會加強，鈦金屬錶殼的全新外觀設計，更加防摔耐撞。但接續的後續機種也會可能會同步登場。

看點3：AirPods Pro 2
另一傳聞也很高的新品會是AirPods Pro 2，是蘋果第二代的降噪耳機，外型上可能不會有大幅度的更新，而蘋果最強分析師指出AirPods Pro 2可能會搭載H2 晶片，相較於上一代，會帶來更好的音色與降噪效果，且支援無損音質，對發燒友來說相當推坑。

▲iPhone 14系列渲染圖。(圖／翻攝 Apple HUB twitter )
▲iPhone 14系列傳聞會有4種款式，取消小尺寸的mini系列，改為大螢幕的Max加入。(圖／翻攝 Apple HUB twitter )
▲ AirPods Pro。(圖：蘋果官網)
▲ 網路盛傳會有第二代的AirPods Pro推出，外型不會有太大改變，但音質、降噪都會再上一階。(圖為AirPods Pro，圖／取自蘋果官網)

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