拿合照騙人去泰國！謝和弦怒揭真相 假粉捐100萬止血
近期遭誘騙至柬埔寨、緬甸、泰國等國家的事件頻傳，讓許多人憂心不已，而今（24）日稍早謝和弦在社群媒體上發文提到，一位假裝成粉絲的人與他合照，照片竟被對方冒用、詐騙，讓謝和弦氣炸公開對方長相，對方隨即發聲明道歉，表示會捐款100萬元，試圖止血。
謝和弦在臉書公開一張合照，並直言：「請大家要小心這個光頭王騙子，到處騙人去泰國大麻農場投資，亂入活動跟我拍照偽裝成粉絲，完全沒接洽我就突然變代言人，就知道他會拿合照來大作文章，那就讓全世界知道這個人多瞎。」
謝和弦提到，某次活動結束時，該名男子拿了一袋現金給他，疑似想要賄賂，不過謝和弦沒收，只給對方一個鄙視的眼神，他怒批：「那些錢，搞不好也是詐騙來的！天下沒有白吃的午餐，只有在等午餐掉下來的白痴。」對方公司得知此事後，在臉書貼出聲明稿道歉，並表示願意承擔相關法律責任，也承諾將捐款給癲癇醫療協會新台幣100萬元。
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