蔣萬安85%新聞在罵陳時中 吳思瑤：能力空洞、不務正業
國民黨台北市長參選人蔣萬安近來砲火猛烈，持續攻擊綠營，包含民進黨台北市長參選人陳時中過去擔任衛福部長時的疫苗採購、前新竹市長林智堅的論文爭議都成題材。陳時中競選總幹事吳思瑤今（24）日晚間痛斥，沒看過如此不務正業的市長參選人，選舉策略只有抹黑跟罵人，近10天蔣萬安共有208則新聞報導，其中有85%都在攻擊陳時中，講政策的比例不到9%，說穿了，就是蔣萬安團隊空洞提不出政策。
針對蔣萬安持續攻擊陳時中等人，吳思瑤痛批，從來沒有看過這麼不務正業的市長參選人，黔驢技窮才只能靠蹭，人家叫陳時中，蔣萬安是「蹭時中」。
吳思瑤細數，這10天以來，蔣萬安的選戰策略就是抹黑跟罵人。關於蔣萬安的新聞報導208則中，85%都在攻擊陳時中，6%分給台北市副市長黃珊珊，正經講政策不到9%，「說穿了，是掩護自己提不出政策，市政能力空洞的窘境」。
吳思瑤批，到底想靠「罵時中」解決台北什麼問題？罵陳時中能夠解決內湖交通問題？大巨蛋問題？還是罵陳時中可以幫蔣萬安解決公車預約座位的問題？
吳思瑤嘆，選舉還有94天，蔣萬安還有機會，反正人設改變也不是新聞，就做個像樣一點的市長參選人吧。