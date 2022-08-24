鄰居不睡「吵架到三更」！她問：怎麼處理 網教1招拚了
夫妻生活眉角多，長時間相處容易因各種小事爭執，有些甚至大打出手，除了家庭本身受傷害外，隔壁鄰居也可能因此遭殃。就有網友表示，住在隔壁的夫妻常常在大半夜吵架，且總是弄出不小的動靜，令其不堪其擾，故詢問眾人有何解決之法，而眾人一致叫她報警，但同時必須注意自身安全。
原PO於臉書社團《爆怨公社》發文，詢問眾人「大半夜的鄰居在吵架怎麼處理？」，並表示類似情況已經不只發生一次，每次吵架也都在晚上，且弄出乒乒乓乓的聲響，讓人聽了頗為心驚，難以入眠。
網友一致推薦原PO報警，甚至可以幫忙錄音、錄影，以提供證據「報警就好了」、「我要是你喔，我就會去敲他們家的門，罵他們半夜三更吵架，你們不睡我們還要睡，罵完了如果他們還繼續吵我就打電話叫警察來了！」、「幫他們叫警察＋錄影、錄音」、「真的太誇張也只能請警察來關心一下，我的經驗也是...」、「報警，吵一次報一次」。
但也提醒民眾，若遇到類似情形想幫忙蒐證報警時，務必注意自身安全，因過往曾發生路人見男方追打妻子，拿出手機拍攝存證後反被當成目標，被男方追著攻擊，直至手機被搶走，使他公親變成事主。（編輯：李惠婷）