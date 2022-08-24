就任2週年 陳其邁鞠躬感謝警消、清潔隊同仁守護高雄
高雄市長陳其邁上任兩週年今（24）日再次走訪基層，準備點心慰勉警消及清潔隊同仁，陳其邁表示，不論是人民保護守護鄰里的警察，執行各項救災任務出生入死的打火英雄，以及為城市美化清潔默默付出的清潔隊，他以深深一鞠躬感謝基層一齊守護高雄這座偉大城市的每個角落。
日前高醫槍擊案警方在4小時內破案，以及台南員警遭襲殉職案高市警察同仁積極協助破案，市長陳其邁肯定警察同仁全力維護高雄治安，特別準備綠豆湯至三民一分局十全派出所慰勉，感謝警察同仁不分晝夜堅守岡位，犧牲休息與陪伴家人的時間，盡力守護城市安全，他也重申市府及警方打擊犯罪的決心與效率，再次呼籲社會大眾給予警察同仁更多支持，全力當警察的後盾。
隨後，陳其邁至消防局第二大隊十全消防分隊慰勞消防隊員辛勞，帶來冷飲希望炎熱天氣為打火英雄消暑，他感謝消防隊員日以繼夜的執行救災救護的工作，守護市民的生命財產安全，他也提到市府非常重視消防人員的安全及健康，編列充足預算在消防設備及車輛的汰舊換新，更實質擴編、補充消防人力，盡力減輕消防同仁工作壓力，強化救災救護量能。
根據中央氣象局預報，受到颱風馬鞍外圍環流影響，南部沿海風浪較大且須留意局部強降雨，為預防積淹水影響民眾安全及生活，環保局立即啟動清理側溝作業，陳其邁也至三民區十全路、吉林街口慰勞三民西清潔隊清溝作業人員，實地了解沖吸溝泥車的運作方式，向辛苦清疏側溝的工作人員加油打氣並鞠躬致謝。
稍早，陳其邁也參加了高雄市政府舉辦「社團領袖交流活動」除感謝社福團體的幫忙，2年內社會善心捐款達5.8億元，他表示「2年拚4年」就職2週年很快就到了，他與市政團隊每天不分晝夜為高雄打拚服務，「人民的大小事都是市長的大事」，他一定盡全力讓高雄變得更好。