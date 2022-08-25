NOW早報／中華大學也認抄襲！林智堅：將與律師研議救濟

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對此，林智堅由委任律師黃帝穎發出聲明表示，「尚未收到中華大學公文，對於中華大學學倫會公佈之審議結果感到遺憾，將在收到校方通知內容後，與律師研議如何進行救濟」。
今日天氣／「吹南風」水氣增！中部以北地區午後嚴防大雨
中央氣象局預報，今（25）日南部地區在清晨可能有零星陣雨，各地午後也有局部短暫雷陣雨的機率，中部以北地區則可能出現局部大雨。
在溫度方面，西半部地區及東北部地區高溫落在34、35度，花東地區高溫達32、33度，其中桃園以北地區、宜花地區及嘉義以南地區則有機會發生局部36度以上高溫，花蓮縱谷有極端高溫38度的可能。
55刀殺2警 林信吾涉重案有逃亡之虞！台南地院裁定羈押
台南兩位員警曹瑞傑、凃明誠，22日執勤時英勇殉職，犯嫌林信吾歷經17小時逃亡，在新竹和欣客運車站落網。警方21日傍晚訊後將林信吾移送到台南地檢署，檢方複訊後認為林男罪嫌重大，且有逃亡之實，向台南地院聲請羈押，稍早台南地院裁定收押獲准。
兇嫌林信吾十分狡詐，不僅冷血狂刺2警55刀，犯案後還不斷逃亡製造斷點。檢方認為林信吾涉犯殺人、竊盜、強盜、逃亡等罪嫌重大，所犯是最輕本刑5年以上重罪，且有逃亡事實，向法院聲請羈押。而台南地院昨日稍早召開羈押庭後，宣布裁准羈押。
王瞳捧艾成遺照比「7」字 笑容噙淚：就當今天是婚禮
馬來西亞藝人艾成17日墜樓身亡，享年40歲，追思音樂會昨（24）日舉行，艾成遺照選用身穿白西裝比「7」的照片，遺孀王瞳穿上艾成買的蜜月白裙，如同王瞳所說，「我就當今天是跟你在辦婚禮。」艾成夫婦在7月7日結婚，艾成辭世時間是10點10分，在時鐘指針上也是一個「7」，王瞳坐上靈車面露笑容，手比「7」字手勢，圓滿完成艾成人生謝幕。
艾成跟老婆王瞳愛情長跑10年，2012年兩人因代班《新兵進行曲》主持而相戀，並在同年和何豪傑、王建復、樂咖、阿修羅組成北七樂團（現在改為87樂團），開始巡迴台灣的公益演唱之旅；兩人在2020年登記結婚，並和毛小孩哈嚕過著一家三口的家庭生活。
在昨天的追思音樂會上，王瞳強忍淚水替艾成舉辦演唱會，感謝家教會弟兄姊妹、藝人好友張芸京、潘奕如不眠不休為艾成追思演唱會所做的一切安排。當艾成用動人歌聲唱出最後留給王瞳的創作歌曲《我在這裡》，王瞳也坐上琴台伴奏，最後一次的琴瑟和鳴，畫面既悲傷又幸福。
同時王瞳也公開她為了9月的婚禮特別請民視同仁畫製的Q版喜帖，她說這原本是要回馬來西亞前送給艾成的禮物。王瞳非常感謝大家對艾成的疼愛，協助完成這一場《超乎想像 艾成了》追思音樂會。
余苑綺病逝難掩悲痛！李亞萍身體出狀況 半夜掛急診
藝人余苑綺21日不敵病魔癌逝，享年39歲，靈堂23日起開放悼念，昨（24）日靈堂開放的第二天，總統蔡英文、副總統賴清德都現身弔唁，大概在下午4點多時，余天、李亞萍離開靈堂前接受訪問，他們除了感謝外界關心外，李亞萍提到，自己前天身體不適還掛了急診。
余天、李亞萍約於下午4點離開靈堂，離開前兩人雙眼泛紅，面露憔悴，余天表示：「很感謝總統、副總統等很多長官來關心，總統剛好是綺綺的證婚人，一進來見到我們就說，看到電視上我們這樣真的很痛苦、很傷心，一直安慰我們，請我們一定要放下。」
余天難過又無奈的說：「我也想放下啊，可是睡覺的時候就會想到她，眼淚自然而然掉下來，總統也說要我們注意身體，很關心亞萍。」李亞萍則是面露哀痛透露：「我替我女兒感到高興，有這麼多人關心她，她在天之靈一定很安慰。」媒體關心李亞萍身體狀況，她表示：「血壓有點高，我腳半夜起了水泡，昨天看急診，可能是免疫系統的關係，我們會堅強。」
重機男公主抱「長腿短裙妹」！貨車經過狂叭 60秒片爆紅
行車記錄器除了拍攝人們駕車時所遇到的各項狀況，以備有糾紛、意外時可以還原真相外，平時也會紀錄一些路上的奇景，近日一名重機騎士就在YouTube分享，自己只是路邊臨停讓後座乘客休息，卻莫名被經過的貨車按喇叭，不過影片實際內容曝光後，網友紛紛卻都歪樓喊「不叭你叭誰？」
YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」近日分享一段61秒的的行車紀錄器影像，拍攝地點在北宜公路上，一名重機騎士將愛車停靠在路邊，由於後座女乘客表示自己「腳麻了」，於是原PO打算將她「公主抱」下車稍作休息。
原PO下車轉頭後，身上的行車記錄器恰巧拍攝到，後座女乘客身穿深色百摺裙、短版上衣和淺色外搭衫，白皙的雙腿全都入鏡，值得注意的是，當重機男將她公主抱下車時，同向後方剛好駛來2台大貨車，司機突然按了2下喇叭呼嘯而過，讓駕駛不解直呼「就是要叭一下？」
而這段影片在YouTube公開後，不到3天已超過10萬以上觀看次數，網友紛紛留言回應「這太閃了，我們都哭了」、「學長以喇叭代表口哨聲，水喔」、「卡車被閃到沒視線了，為了防衛駕駛喇叭提醒一下」、「欠叭啊，你讓學長視線都變白了」、「叭叭的意思是妹仔、水喔」、「光天化日下放閃，不叭你叭誰」。（編輯：賴禹妡）