最熱恐破38°C！9縣市「高溫特報」 中部以北午後炸雷雨
中央氣象局表示，今天（25日）臺灣各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，中部以北地區並有局部大雨發生的機率，南部地區清晨亦有局部短暫陣雨；明天（26日）臺灣各地亦大多為多雲到晴，午後各地山區局部短暫雷陣雨，清晨中南部沿海地區有零星短暫陣雨。
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，今天(25日)各地晴時多雲，東半部及南部有局部短暫陣雨的機率，北部、中部午後對流旺盛，有局部陣雨或雷雨；氣溫方面，剛地仍偏熱，北部約25至36度，中部24至35度，南部23至35度，東部22至37度。
吳德榮說明，最新模式模擬顯示，明日、週六(26、27日)台灣附近盛行弱西南風，天氣偏熱，晴時多雲，午後山區及部分平地有局部陣雨或雷雨。下週日(28日)北台轉微弱東北風，雲量略增、氣溫略降，有局部短暫雨；中南部晴時多雲，山區及部分平地午後有局部陣雨或雷雨。下週一至週三(29至31日)天氣偏熱，晴時多雲，午後山區及部分平地有局部陣雨或雷雨。
另外，中央氣象局最新「路徑潛勢預測圖」顯示，第9號輕颱「馬鞍」在廣東海面，向西北西，今天(25日)侵襲廣東；而第10號中颱「蝎虎」在日本東方海面，偏北北東移動；對日本亦無威脅。（編輯：陳苾暐）