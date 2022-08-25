「德東飆車王」釀1死2傷慘劇！犯後多次翻供　檢依法起訴

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起訴指出，簡男一開始雖坦承犯行，但事後又改口未預留反應時間，有部分過失，不料最終卻完全否認過失，並辯稱自己時速僅有60到70公里，接近路口時應已降至速限下，同時指責3名被害人過馬路「不看路」。
根據行車監視器顯示，簡男任意變換車道，行進間伴隨疾速車聲，且受傷的2名高中生皆證稱，當時正常速度過馬路，連聲音都沒聽到，就直接被撞飛到分隔島，到現在都還不良於行，而目擊民眾也表示，在事故地點前被簡男以高速超車，沒隔多久就聽到尖銳煞車聲，下秒該車就撞上3名行人，並衝上分隔島。
事故地段限速為50公里，但簡男煞車痕卻長達35.5公尺，警方推估當時時速應在80公里上下，對此，車鑑會指出，依監視器、行車紀錄器研判，簡男明顯超速，時速約為107公里、98公里，接近行人穿越道亦未暫停讓行人先行，為肇事主因，3名被害人則無肇事因素。
檢察官表示，因簡男沒有酒駕、毒駕、競駛、逼車、蛇行等行為，他從士東市場附近起駛，沿著士東路西向東行駛，雖以時速80至100公里2度超速行駛，但未故意使不特地路人，暴露在具體危險中，結果也為使人車難以通行、髓壞、道路雍塞等，士東路車輛不多，路段尚稱開闊、視距良好，難僅用超速違規，就任認定致生往來危險程度，難論刑法185條妨害公眾往來安全致死罪。
但簡男所為除讓無辜謝姓婦人慘死輪下外，還讓2名求學中少女，被迫脫離校園，同時還得一再承受手術、復健之苦，未來更要長期忍受雙足恐無法回復正常機能的煎熬，而簡男面對重大事故，犯後態度反覆，還多次翻供狡辯，毫無悔意，過去亦有多次在道路上恣意高速駕車惡習，因此全案依過失致死罪起訴，建請量處3年以上徒刑，以儆效尤並維法紀。（編輯：陳苾暐）