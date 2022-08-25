南亞出口大國遇經濟危機！孟加拉靠停課、縮工時省電

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報導指出，自1980年代以來，孟加拉的服裝業佔該國的出口比例，已從4%增長到80%，總額超過 500億美元，有效解決了很多失業問題，貧困率也從1991年的58.8%減半至2016年的24.3%，聯合國已計劃於2026年，將孟加拉從「最不發達國家」重新歸類為「發展中國家」。
然而，即使孟加拉強勁的經濟發展，讓它在這波全球經濟危機中，減少受到的衝擊，但孟加拉總理哈西娜（Sheikh Hasina）已在7月向國際貨幣基金組織（IMF）尋求約45億美元的援助，還有向世界銀行（World Bank）和亞洲開發銀行（Asian Development Bank）等，尋求多達40億美元的貸款。由於進口短缺，孟加拉7月已被迫關閉柴油發電廠，街上也陸續出現抗議物價飆升的示威民眾。
儘管不少南亞國家都因積欠中國龐大的「一帶一路」項目資金，導致地緣政治風險倍增，但孟加拉國財政部長卡瑪（Mustafa Kamal）表示，與斯里蘭卡等鄰國相比，孟加拉並沒有深陷財務困境，債權人對孟加拉的情況非常了解，還強調耗資36億美元、於6月落成的帕德瑪大橋（Padma Bridge），將大大縮短人員和貨物的運輸時間。國際貨幣基金組織則警告，雖然孟加拉國的債務佔該國GDP約39%，是比鄰國還要低，但仍會受到全球經濟發展的巨大不確定性影響。
位於孟加拉首都達卡郊區，薩卡爾（Mohammad Sharif Sarker）的大型服裝工廠，堪稱該國的產業典範，但由於孟加拉正在應對能源危機，加上政府祭出強制停電措施、燃料價格上漲50%等因素，薩卡爾只能選擇在工人午休時關閉電源，有時甚至得摸黑做事；薩卡爾也坦言，如果物價再繼續上漲，產業面臨的不穩定將更大。
為了因應電力短缺問題，孟加拉上個月開始，已實施每天停電2小時，現在又宣布每週學校上課日縮減1天，政府機關辦公時間也縮短1小時至7小時，盼能緩解電力問題。