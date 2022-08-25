外島明年優先部署無人機防禦系統 民眾黨：持續監督採購
中共民用無人機近期不斷侵擾金門防區，並拍攝官兵崗哨照引發關注，金門官兵向侵擾無人機丟石頭也引發外界質疑國軍處置中共無人機侵擾標準。對此，國防部指出，將於明(2023)年獲裝無人機防禦系統後，優先配賦外島防區運用，以應對灰色地帶威脅。台灣民眾黨立院黨團今（25）日表示，下個會期是預算會期，會持續監督採購。
針對外界質疑「國軍處置中共無人機侵擾標準」，國防部昨日晚間發布新聞稿表示，綜合考量敵情威脅等因素，各外離島對侵擾之無人機應變處置，以「一點生變、連鎖反應、全面制變」為原則，完成辨識、應處及通報。國防部將於明年獲裝無人機防禦系統後，優先配賦外島防區運用，以應對灰色地帶威脅。
國防部指出，國軍各防區依「目獲無人機應變處置作為指導」，除以音響或信號彈示警、回報，同時由戰備兵力就戰術位置，配合警戒兵力實施搜索。防區主官得視威脅程度，提升戰備等級。
國防部進一步說明，對於民用型無人機之侵擾，國軍已完成遙控無人機防禦系統建案作業，預於民國112年獲裝後，優先配賦外島防區運用。各級官兵將續依「不升高衝突、不引發爭端」原則實施戒備，並運用科技裝備適度採取反制措施，以維營區整體安全。
台灣民眾黨總召邱臣遠今日表示，目前台海局勢確實相當緊張，下個會期是預算會期，民眾黨團會持續監督採購進度與內容，希望採購相關的軍購武器與反偵測設備能符合需求。