台股早盤漲百點　新股王信驊漲逾3%帶動IC設計

美國聯準會主席鮑爾於全球央行年會發表演說前，美股四大指數昨（24）日收漲，唯幅度都不大。台北股市今（25）日開盤則走高，早盤最高漲超過百點，來到15179點。權值股台積電早盤漲4元，來到507元。新股王信驊漲3%以上，來到2050元，帶動IC設計族群。而今日盤面焦點還有車電、半導體與工業電腦，像是智原、堤維西、耿鼎、倫飛與虹堡都表現亮眼，漲幅3到8%。
美股道瓊指數24日上漲59.64 點，或0.18%，收32969.23點；那斯達克指數上漲50.23點，或0.41%，收12431.53點；標普500指數上漲12.04點，或0.29%，收4140.77點；費城半導體指數上漲1.9點，或0.07%，收2866.2點。
台北股市今日開盤漲36.12點，加權股價指數以15105.31點開出，早盤最高漲超過百點，來到15179點。權值股台積電早盤漲4元，來到507元。其他晶圓代工如聯電漲0.7%，來到41.25元。力積電漲1.3%，來到33.85元。另外，南亞科、華碩、和碩漲約1%，而大立光也頗為強勢漲1.5%，來到1925元。新股王信驊漲3%以上，來到2050元。
新股王信驊漲3%以上，也帶動IC設計族群，其中智原漲5%以上，力旺、晶宏漲3%。另外，輝達看好車用與資料中心晶片，激勵今日車用或特斯拉概念股紅通通，像是堤維西、耿鼎、時碩、台半漲3到4%，東陽、胡連、裕隆、美琪瑪、萬在、朋程、宏易漲2%左右。至於工業電腦也表現亮眼，倫飛漲逾8%、虹堡漲6%，凌華、磐儀、精聯漲1到3%。