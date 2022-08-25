製造業7月景氣動向創逾2年新低　服務業轉上升格局

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台經院指出，觀察近期國際經濟情勢，全球經濟面臨多重挑戰，受到美國通膨仍高的影響，需求大幅降溫，此外，能源短缺危機與通膨升溫也導致歐洲經濟前景預測惡化，而中國則因堅持清零政策使得生產及消費嚴重受阻，加上房地產持續低迷，雙雙重創中國經濟表現。
台經院頗析製造業營業氣候下滑，以及服務業、營建業轉為上升格局的原因。首先，在國內製造業方面，景氣預測中心主任孫明德指出，全球通膨壓力未減，主要國家經濟下行風險仍大，使得終端市場需求疲軟，傳產廠商備貨意願減弱，加上受到智慧手機及個人電腦的銷量下滑，客戶因應市場需求趨緩而積極調整庫存，導致部分以消費性應用為主的電子廠商產能利用率下滑，因此，整體製造業廠商看壞當月與未來半年景氣表現較上月調查相比略顯惡化。
而服務業方面，孫明德強調，內需產業逐漸走強，「上半年經濟靠出口，靠投資，下半年則是靠內需」，7月因受惠於本土疫情趨緩，又適逢暑假旺季來臨、國旅補助方案正式上路，帶動暑假出遊人潮湧現，百貨商場業績大幅走揚，其中，精品、餐飲等買氣不俗，而超商、超市、量販等民生通路則受惠於氣溫飆升，有助於飲料冰品銷售表現。同時，也因接近民俗月，相關活動未受防疫管制，進而拉抬大宗採買需求，故大多數的零售業者與餐旅業者看好當月景氣表現。
台經院補充提到，儘管產險業防疫保單理賠虧損仍大，不過受惠於股息配發收益、美國持續升息帶動利差擴大、核心業務獲利動能持續穩健，使得國內主要金融控股公司獲利明顯回溫改善，因此有接近六成的銀行業者與八成左右的證券業看好當月景氣表現，而有超過四成比例的保險業者看壞當月景氣表現。