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府城食府「蚵仔沒煎」暴紅！名字同音免費吃：姓柯的快來

▲入選必比登推介的台南餐廳府城食府，因一張「蚵仔沒煎」照片鬧得滿城風雨，明起舉辦蚵仔煎免費吃活動回饋鄉親，業者還特別註明招待的是「非外露版」。（圖／米其林指南提供）
▲入選必比登推介的台南餐廳府城食府，因一張「蚵仔沒煎」照片鬧得滿城風雨，明起舉辦蚵仔煎免費吃活動回饋鄉親，業者還特別註明招待的是「非外露版」。（圖／米其林指南提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-08-25 10:02:142022-08-25 10:06:33

米其林指南公布必比登推介名單後風波不斷，首度納入評鑑的台南出現最多爭議，台南鄉親紛紛吐嘈名單之外，其中入選必比登推介的台菜餐廳府城食府，更因一張「蚵仔沒煎」照片鬧得滿城風雨。不過業者正向看待，明（26）日起連續1個月推出蚵仔煎免費吃回饋鄉親，只要姓名任一字和「蚵仔煎」同音就能免費吃。

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米其林指南日前公布四都的必比登推介店家，代表提供「物超所值」的美食，能用1000元吃到有水準的三道菜。不過在米其林粉專公布的台南入選店家照片中，台菜餐廳府城食府的代表照片是一道蚵仔煎，因為是將燙熟的牡蠣直接擺在蛋煎上，不只台南人看傻眼，還湧入大批網友看笑話、灌爆留言，使得米其林最後不得不下架該張照片。

▲Michelin Guide粉專公布必比登入選名單及店家菜色，府城食府的蚵仔煎照片被網友留言灌爆，目前該張照片已遭下架。（圖／翻攝Michelin Guide粉專）
▲Michelin Guide粉專公布必比登入選名單及店家菜色，府城食府的蚵仔煎照片被網友留言灌爆，目前該張照片已被下架。（圖／翻攝Michelin Guide粉專）
傳統的蚵仔煎變成「蚵仔沒煎」，引起網友熱烈討論，留言內容比必比登名單還精彩，簡直成了創意命名大會：「法式頂級生蠔佐蛋」、「這叫地中海風味紅醬生蠔佐時蔬」、「歐姆蛋佐熟蠔」、「蚵仔外露」、「這是披薩你知道的」、「蚵仔煎煎完發現沒有放蚵仔」，莫名引起一場蚵仔煎的戰爭。

面對網友毒舌批評，府城食府業者仍和和氣氣，告訴《NOWnews今日新聞》那其實是2014年的舊照片，業者說：「當初師傅帶蚵仔上台北參加交通部活動，師傅太古意，想說蚵仔煎的蚵仔包在裡面看不到，想跟北部人分享，才把蚵仔都擺在上面拍照。」對於網路上的漫罵聲，府城食府也正面看待，認為網友指教是種創意啟發，「青菜蘿蔔各有所好，雖然現在店內賣的是傳統蚵仔煎，未必不能同步推出創新的法式蚵仔煎。」

府城食府並趁勢舉辦蚵仔煎免費吃來回饋鄉親，明（26）日起至9月30日整整一個月，只要姓名與蚵仔煎任一字同音（ㄎㄜ／ㄗˇ／ㄗㄞˇ／ㄐㄧㄢ），出示證明本人的身份文件，到安平總店內用就能免費兌換150元的蚵仔煎，每日限量50份。 

▲業者解釋店裡賣的蚵仔煎，蚵仔都是包在蛋煎裡。（圖／取自府城食府粉專）
▲業者解釋店裡賣的蚵仔煎，牡蠣都是包在蛋煎裡。（圖／取自府城食府粉專）

 

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