向太4字曝郭碧婷婚姻現況！ 喊話「人傻才幸福」

台灣38歲女星郭碧婷嫁給港星向佐，成為豪門媳婦，3年生了一雙兒女，看似幸福美滿，卻因老公深夜帶女人返家，還爆出跟網紅視訊聊天，婚姻陷入危機，小倆口都未對外發言，倒是婆婆向太（陳嵐）先主動澄清婚變，昨（24）日又在微博曬出心靈雞湯文章，說道「人傻才幸福，聰明太累」，被推測是向媳婦郭碧婷喊話。
向佐婚前緋聞多，卻和郭碧婷參加戀愛實境節目修成正果，向太的喜好是關鍵，郭碧婷個性內向、私下乖巧聽話，獲得婆婆欽點入豪門，這次兒子鬧出緋聞，郭碧婷6月剛生下兒子，仍在坐月子期間，向太也是第一時間跳出來否認緋聞，還喊話要提告網紅，表態力挺媳婦。
一向態度較為強勢的向太，昨在微博突然分享心靈雞湯，寫道：「做人傻一點，其實一點都不虧。不向家人索要太多，家庭才能和睦；不和愛人爭執太多，感情才能幸福；不跟朋友斤斤計較，友情才能牢固；從今天起，一起做一個傻一點的人吧：不追逐太多，不計較太多。」
畫風突變的發言，讓網友感到訝異，留言詢問郭碧婷和向佐婚姻現況：「向太，他倆還好嘛？」向太回應：「好好的啊！」透露兩人沒有失和，粉絲好奇：「但是向太又精明又幸福，怎麼解？」她表示：「所以我累壞了，想要傻一點。」有網友聽出她話中有話，也表態：「我也覺得傻一點挺好的，但是有些底線不能碰，比如出軌。」