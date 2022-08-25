《數位中介法》引爆爭議聲量衝高！網友正反意見一次看懂

近期在網路上鬧得沸沸揚揚的《數位中介服務法》，自草案一發佈後引發社會關注及廣泛討論，草案要求網路平台業者須管制站台上的謠言、不實資訊與違反法律規定之相關內容，消息一出引發相關業者與社會大眾對於條文侵害人民言論自由的疑慮。根據《Social Lab社群實驗室》中《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一周「數位中介服務法草案」話題的網路聲量表現，整理出網友對於《數位中介服務法》草案的討論聲量與看法。





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▲《數位中介服務法》草案一公佈，在網路上引起極高討論聲量。（圖/Social Lab社群實驗室）