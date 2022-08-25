林木新品種生力軍　台伽1號土肉桂獲品種權

我是廣告 請繼續往下閱讀
林試所說明，台伽1號土肉桂和一般大眾熟知的肉桂氣味的土肉桂不同，台伽1號葉片富含芳香的伽羅木醇，研究團隊多年來針對台伽1號土肉桂進行研究，並以台伽1號土肉桂為材料，進行動物試驗，提出該品系具有抗憂鬱機能、抗焦慮與降血脂功能，並有多篇發表研發成果。
林試所表示，土肉桂一般可經由無性繁殖，如扦插、嫁接等方式繁殖，若沒有植物品種權保護，只要取得新品種植株就能大量繁殖，使得品種權人權益嚴重受損，或是植物種苗價值受損，換句話說，植物品種權就是在保障種苗的價值，在未取得品種權所有人同意，他人不可以生產、繁殖與銷售，違者可能面臨產品銷毀、罰鍰或民事求償等罰則。
林試所指出，台灣林木類品種權保護期為25年，較一般農作物長，由於林木為多年生植物，在生產與種植上更需要慎重，因此，具有特殊性的林木品種，更需要透過品種權申請，以保障品種權申請人與品種授權人的權益，確保種苗流通的價值，長遠更可以鼓勵國人林木育種研發、強化種苗管理。
以往產業界認為種苗流失防不慎防，林木類的植物品種權較不受重視，林試所回應，台灣多年來積極宣導植物品種權的重要性，品種權人或品種授權人依約享有生產、繁殖、銷售或輸出入其品種的權利。就是因為品種容易流失，才更需要植物品種權，在法律上保障育種家及品種授權人的權益及使用效益。
林試所副研究員吳家禎指出，由於林木類植物生命週期長，透過植物品種權，在法律上與性狀檢定的實務上保護品種，而品種權侵權鑑定技術也開始導入分子生物技術，透過DNA檢測技術開發等方式，輔助原有比對作業，加速傳統性狀比對的效率。
吳家禎搓，台伽1號土肉桂經長期栽培檢定，確具有穩定性，與台灣市售的肉桂醛型土肉桂具有可區別性，台伽1號土肉桂的收穫物以葉片或精油等萃取物為主，而枝葉採收不傷害樹木本體，可以永續生產葉片，進行商業利用，本次品種權取得將使台灣土肉桂更具競爭力，希望有興趣種植推廣土肉桂的廠商可以辦理品種授權。