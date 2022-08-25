正妹寵物營養師太兇！脫白袍換「戰袍」 網友：照片厲害
網美張皮皮（本名張瀞尹）求學時是長庚大學護理系花，有「台灣最正護理師」封號，甚至紅到香港，曾參加《國光幫幫忙》、《醫師好辣》等綜藝節目，近期從事寵物營養師工作，斜槓JKF女郎。她日前在IG分享一張穿戰袍的自拍，宣傳投票活動，網友看了難以招架。
張皮皮發文宣傳「第四屆JKF百大女郎票選活動」，為替自己拉票，她換上正面交叉綁帶成X型的洋裝，露出水汪汪大眼，吸睛度十足，只見32E渾圓雪胸下緣坦露在外，加上牛奶色肌膚，十分性感。
貼文一曝光，網友眼睛大吃冰淇淋，「太厲害的照片」、「香滑」、「好正」、「性感美」！張皮皮有張娃娃臉，身材玲瓏有致，過去在醫院工作時，不少病人冒名來掛號，就為了一親芳澤，更誇張的是曾被男病患性騷擾，還好當時有同事出手相助，才逃過對方狼爪。（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110