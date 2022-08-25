COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

正妹寵物營養師太兇！脫白袍換「戰袍」　網友：照片厲害

▲寵物營養師張皮皮穿衣風格尺度不小。（圖／寵物營養師張皮皮IG）
▲寵物營養師張皮皮穿衣風格尺度不小。（圖／寵物營養師張皮皮IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-08-25 10:40:212022-08-25 10:44:19

網美張皮皮（本名張瀞尹）求學時是長庚大學護理系花，有「台灣最正護理師」封號，甚至紅到香港，曾參加《國光幫幫忙》、《醫師好辣》等綜藝節目，近期從事寵物營養師工作，斜槓JKF女郎。她日前在IG分享一張穿戰袍的自拍，宣傳投票活動，網友看了難以招架。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲張皮皮被歸類為「台灣最正護理師」之一。（圖／寵物營養師張皮皮IG）
▲張皮皮被歸類為「台灣最正護理師」之一。（圖／寵物營養師張皮皮IG）
▲張皮皮甜美又性感。（圖／寵物營養師張皮皮IG）
▲張皮皮甜美又性感，下班後的穿搭很前衛、豪放。（圖／寵物營養師張皮皮IG）
▲張皮皮學生時期是護理系系花。（圖／張皮皮臉書）
▲▼張皮皮學生時期是護理系系花。（圖／寵物營養師張皮皮臉書）
▲▼張皮皮學生時期是護理系系花。（圖／寵物營養師張皮皮臉書）
▲張皮皮對毛小孩視如己出。（圖／寵物營養師張皮皮IG）
▲張皮皮對毛小孩視如己出。（圖／寵物營養師張皮皮IG）
張皮皮發文宣傳「第四屆JKF百大女郎票選活動」，為替自己拉票，她換上正面交叉綁帶成X型的洋裝，露出水汪汪大眼，吸睛度十足，只見32E渾圓雪胸下緣坦露在外，加上牛奶色肌膚，十分性感。

▲張皮皮穿辣妹裝自拍。（圖／寵物營養師張皮皮IG）
▲張皮皮穿辣妹裝自拍。（圖／寵物營養師張皮皮IG）
貼文一曝光，網友眼睛大吃冰淇淋，「太厲害的照片」、「香滑」、「好正」、「性感美」！張皮皮有張娃娃臉，身材玲瓏有致，過去在醫院工作時，不少病人冒名來掛號，就為了一親芳澤，更誇張的是曾被男病患性騷擾，還好當時有同事出手相助，才逃過對方狼爪。（編輯：楊穎軒）

▲張皮皮借來的泳衣尺寸不合，南半球露出一大半。（圖／寵物營養師張皮皮IG）
▲張皮皮擁有32E、24、32好身材。（圖／寵物營養師張皮皮IG）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

鄭家純上空露點！只套一條丁字褲　羞吐：希望沒有冒犯到

林襄無極限！只繞兩片薄紗上工　13萬人遮眼：太暴力了

金髮妹捷運上睡死「大露胸光」　1.5萬人憂心：有危險

林依晨女兒正臉曝光？忘了P圖　上萬網友驚呼：好可愛喔

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀