林智堅碩論雙殺！學者：救濟不會成功、籲各黨勿政治追殺

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劉任昌表示，林智堅中華大學碩論抄襲太明顯，很可能根本沒看過、請別人代寫，所以才會有「謝辭全空白」，推測是時間太倉促，來不及溝通如何寫，一時忘了。
他提到，台灣政治人物浪費太多社會資源去洗學歷，這是很不好的文化，是東方人從科舉制度傳遞下來的狀元思維，但做研究拿學位，實際要花的時間成本相當高。反觀西方文化覺得政治人物的經歷更重要，像美國歷史上首位女性眾議院院長裴洛西也是念普通大學，她於1958年畢業自天主教女子中學、1962年畢業自華盛頓特區三一學院，主修政治學文學士，1960年開始在國會實習，一路走來，既非名校、也沒有碩士學位，但在國會打滾多年，現在成為全球矚目的焦點。
他認為，台灣應該去關注、表彰把事情做好的政治人物或名人，而非關注學歷，像嚴長壽只有高中學歷、郭台銘僅五專畢業，當初台大要頒贈榮譽博士學位給郭台銘，他還拒絕，並說到「榮譽是靠自己爭取得來，不是別人給的，因此不會接受台大榮譽博士的學位。」這些人都是用真本事做奉獻，不在乎洗學歷、要頭銜，值得佩服。
中華大學指出，在2022年7月7日和8日，陸續接獲具名檢舉信函及教育部來函，檢舉碩士在職專班畢業生林智堅，在2008年7月的碩士學位論文「以TCSI模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度」，涉嫌抄襲新竹科學工業園區管理局在2008年間，委託該校科技管理學系執行的研究計畫期末報告書「以TCSI模式評估新竹科學工業園區之民眾滿意度」。
隨後學校組成審議委員會，調查林智堅論文案，認定其確實存在抄襲情事且其情節重大。中華大學校長劉維琪提到，此次林智堅碩論的指導教授與一位口試委員，分別為竹科計畫共同主持人及計畫主持人，對其碩士論文與計畫結案報告高度雷同卻不查，明顯有疏失，將送教評會檢討。
劉任昌說，指導老師申請國科會計畫，讓研究生當助理，並從中擬定碩博士論文，增加學生投入研究的動機，這在學界是慣例，但此次爭議在於，這是科管局委託中華大學的研究案，並非指導老師自己的題目，相關成果是科管局的資產，屬商業機密，契約也都有明定，怎麼能讓學生擅自利用、發表，林智堅行為有侵害營業秘密、侵犯竹科智產權之嫌。
他分析，為了避免捲入後續民法、刑事糾紛，最簡單的處理方式就是認定林智堅抄襲老師的研究計畫，因此中華大學的決議是合法、合情、合理。
劉任昌表示，林智堅一定會做後續救濟，民進黨為避免影響選舉氣勢，也會希望他提救濟，但不建議他這麼做，因為救濟不可能成功，只會讓民眾對他印象更差，並消耗更多人生資源與時間，建議林智堅的專長在國會溝通，對於日後政治生涯，「從哪裡跌倒，就從哪裡爬起來」，可以趁機休息、沉澱一下，重新自己的人生。
劉任昌認為，林智堅已宣布退選，2校也認定其碩論抄襲，他已付出代價、被責罰，各政黨、科管局再去追後續或其他責任，顯得不太厚道，呼籲勿再做政治追殺，畢竟他還有家庭跟人生要過，且林智堅只是名人抄襲的冰山一角，要不是因為選舉，可能也就蒙混過去。