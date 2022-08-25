電影的時光旅行「KFILM記憶製造所」　高雄電影館登場

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此外，曾創下多個全國第一紀錄的大舞台戲院，包括第一個推出翻譯耳機、伊士曼彩色放映、書店與咖啡廳複合式經營等創舉，雖然在2013年遭拆除，但當時在高雄市文化局與電影館搶收多項戲院文物，包括放映機、盤帶、門票等，也在這次展覽中，以「重現大舞台放映室」為主題，展出這些珍貴的早期文物，讓年輕影迷認識膠卷時代的電影院後場。
高雄市副市長史哲表示，電影館這20年來的發展，讓他感觸很多，他一手推動電影館的自主策展與專業化經營，從早期的電影圖書館，轉型為全國第一個公立藝術電影院，並成為全台電影投資、獎助政策的領導品牌，讓高雄人驕傲於電影館的存在。他表示這次展覽就像進入時光隧道，讓電影人有一種回家的感覺，透過展覽「深刻感受到電影歷史的發展，從早期的手工業轉變為現在數位元宇宙，但是屬於電影的創意依舊持續」。
國寶導演郭南宏特別推薦「記憶中的大舞台」，他訴說自己少年入行的甘苦，首先就在大舞台戲院當美術看板的學徒，特展也展出郭南宏導演的《太陽浴血記》、《春殘夢斷》等看板美術作品，殊為珍貴。
曾任「台灣美電影文化館」館長的許參陸，是首位投入高雄電影文史的工作者，他出版二本高雄電影史的相關書籍，也是本次展覽的重要文獻參考。許參陸表示，看到電影館的年輕工作者們，能傳承他對於高雄電影文史的責任，備感欣慰。
電影館亦特別設計三條「穿越時光電影散策」的走讀路線，帶領影迷們重回市區老戲院最興盛的時光，包括早期高雄人最愛約會的戲院聖地，鹽埕區的「戀愛高雄」線；從國賓戲院到三多戲院，高雄電影院黃金時代的「摩登高雄」線；以及建國路、八德路一帶，以歌舞廳、情色影院聞名的「情熱高雄」線，8月27日開展當日準時開走。