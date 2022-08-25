福衛五號升空5周年　助中美洲香蕉黃葉病防治

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國科會表示，香蕉是友邦瓜地馬拉、宏都拉斯及貝里斯的重要產業，但近期中美洲發生香蕉黃葉病害，因此友邦向我國求援，外交部請國科會協助，令操控福衛五號的國家實驗研究院國家太空中心進行系統性拍攝，並設計程式自動判別黃葉病危害區域，而使友邦政府得以及時進行有效的隔離，防止危害擴大，保全香蕉產業發展。
國科會指出，福衛五號對日益頻繁的全球氣候災害也可提供具體協助，例如2019年美國南加州地震、2021年8月6日高雄水災、2022年東加火山爆發，福衛五號緊急取像後，透過Sentinel ASIA（守望亞洲）等國際防災組織，提供即時衛星影像，協助各國政府判識災情，作為重建與國土規劃的影像基礎。
國科會提到，福衛五號設計的任務壽命為5年，今日正滿5年，達到美國NASA與歐洲太空總署認定的技術完備等級最高等級TRL 9（系統實際完成任務）1，為台灣太空科技豎立里程碑，這也表示，福衛五號的協力廠商皆順利取得TRL 9等級5年的飛行履歷，可助其在國際衛星元件製造供應鏈站穩腳步。
吳政忠說，福衛五號的衛星本體及光學酬載皆由台灣自主發展，發揮了承先啟後的作用，預計明年（2023年）升空的「獵風者衛星」，其衛星電腦、電力控制系統就是改良自福衛五號；正在設計製造中的福衛八號遙測衛星星系，除了遙測酬載的光學設計傳承自福衛五號，本體次系統設計也多傳承自福衛五號次系統。
國研院太空中心表示，雖然福衛五號服役滿5周年已達預期任務壽命，但健康度仍佳，並不會立即除役，將持續守護台灣、觀照世界，未來也將嘗試比較多的實驗計畫，包含拍攝原任務範圍（北緯60度至南緯40度區間）外的影像、進行較大角度的姿態轉動、進行次系統元件實驗等，取得更多實驗數據，做為未來衛星設計製造的參考。