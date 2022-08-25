IKEA鯊迷快搶！免費送「鯊鯊紓壓球」 35元豆鯊包回歸
可愛鯊鯊又來了！IKEA今（25）日起至9月11日推出紓壓鯊鯊滿額贈活動，持宜家卡買家具或家飾品，單筆消費滿888元就免費送「鯊鯊紓壓球」，軟Q手感揉捏起來超紓壓，捏到變形的鯊鯊看了相當療癒。IKEA 鯊魚造型的包子「豆鯊包」也強勢回歸，且這次全台門市都能買到。特力屋今（25）日起首度和「機動戰士鋼彈」合作，一口氣推出17款居家潮品，並將在內湖店、中和店巡迴展出215公分的巨型鋼彈。
近年最紅的鯊魚，不只是LINE最受歡迎的貼圖主角，也成為IKEA人氣王，每每推出周邊就被搶光。IKEA今（25）日起至9月11日舉辦鯊鯊滿額贈活動，持宜家卡到全台IKEA買家具或家飾品，單筆消費金額滿888元，就能直接將「鯊鯊紓壓球」帶回家。身材圓滾滾的紓壓鯊鯊，搭配短小魚鰭、尾巴和呆萌笑容，在手中揉捏的觸感十分軟Q，而且被捏擠變形的鯊鯊表情看起來很逗趣，小巧尺寸適合放在辦公桌上或隨身攜帶，一有不如意就捏爆它，掃除壓力放鬆心情。
而受到大人小孩喜愛的IKEA 鯊魚造型的包子也重出江湖，今（25）日起推出全新紅豆口味的「豆鯊包」，且這次全台IKEA都吃的到。豆鯊包不只外型可愛，內餡則是綿密飽滿的紅豆，期間限定販售到10月31日，銅板價35元。
特力屋首度和「機動戰士鋼彈」合作，一口氣推出17款居家潮品，今（25）日起在全台門市、官網正式開賣。9月27日前在實體門市買機動戰士鋼彈授權商品，單筆滿1500元可免費參加手創教室「鋼彈模型組裝體驗課程」，免費帶走官方限量非賣品「1/144 RX-78-2鋼彈模型」。此外，特力屋內湖店、中和店將巡迴展出高達215公分的巨型鋼彈，現場有槍盾武器等拍照道具，提供民眾互動拍照打卡，鋼彈迷們別錯過。