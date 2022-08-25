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背書民調第一！老議員籲陳時中：辦2038亞運、社子島快艇

▲陳時中拜會林瑞圖，雙方暢談士林北投願景。（圖／記者黃宣尹攝，2022.08.25）
▲陳時中拜會林瑞圖，雙方暢談士林北投願景。（圖／記者黃宣尹攝，2022.08.25）

記者黃宣尹／台北報導

2022-08-25 11:23:032022-08-25 13:01:32

民進黨台北市長參選人陳時中今（25）日上午赴北投，拜會資深無黨籍北市議員林瑞圖。林瑞圖向陳時中表示，前2天看民調，陳時中獲得39.39%，超過國民黨參選人蔣萬安跟台北市副市長黃珊珊；林也建議陳時中，台北可以申辦2038年亞運，關渡平原可以有運動公園，社子島可以發展快艇，另外士北地區也應建設輕軌。

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▲林瑞圖表示，自己前2天看民調，陳時中位居第一。（圖／陳時中辦公室提供）
▲林瑞圖表示，自己前2天看民調，陳時中位居第一。（圖／陳時中辦公室提供）
由於之前蔣萬安也有前來拜會，有媒體問及陳時中、蔣萬安，以及黃珊珊誰執行力最好？林瑞圖表示，現在他在看哪個人最有誠意開發士林北投，要真的做，不要說「有人前面都答應你，後面什麼通通都破壞你」，今天第一次跟陳時中見面，之前只在電視上看超過3、400次。

媒體追問「人前手牽手，人後下毒手，前面4任市長誰下最重」，林瑞圖表示，應該是現任市長柯文哲，但自己也不知道怎麼說，說了心頭就酸，「做市長是父母官，要有仁慈之心，你今天不能說嚴苛法令來，法也是人做、改的，你也可以改阿，士林北投你去看看，舊房子看有多少，你看了會不會很傷心，我也是老實說」。

林瑞圖也向陳時中表示，前幾天看民調，「你有39.39%，超過蔣萬安跟黃珊珊」，陳時中則說，民調有很多種，自己沒有經歷過選舉，議員比較瞭解。

談及市政建議，林瑞圖則表示，台北市可以申辦2038年亞運，關渡平原可以有運動公園都可以建設，社子島也可以發展快艇。

林瑞圖也說，士北地區可能要增加一條輕軌或捷運。「其實北投很悲哀，北投有三座山，應該可以像日本做溫泉區，跟大學建教合作；另外還有很多古蹟，像是草山行館可以保存文化」。

另外，陳時中被問及之前才拜訪新黨的李慶元、現在又來找林瑞圖，是要拓展無黨籍的支持時表示，自己觀念還是一樣，要選市長，所有人都是市民，要有等同心態去做相關服務，相關意見都要聆聽，整體施政上才能取得一定支持。

而昨日有不少里長反映，黃珊珊傳簡訊邀請里長出席其參選市長的記者會，恐有行政不中立之嫌，陳時中說，黃珊珊在擔任副市長時當然會用到行政資源，如果之後離開自然就不會有。

此次拜會由陳時中競選總幹事、北投在地立委吳思瑤與松信區台北市議員洪健益牽線，另士林北投議員參選人林延鳳也到場。

▲陳時中在吳思瑤與洪健益的牽線下，前往北投拜會林瑞圖。（圖／陳時中辦公室提供）
▲陳時中在吳思瑤與洪健益的牽線下，前往北投拜會林瑞圖。（圖／陳時中辦公室提供）

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