生活消費型態改變！下半年信用卡權益看這   最高回饋22%

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在無腦網購神卡部分，目前各家銀行回饋大同小異，Money101行銷公關副理張書敏建議若要賺更多回饋，使用各大通路聯名卡最為精省，其次可依據各家銀行回饋率、回饋上限及通路限制中最為重點評估。以富邦momo權益再度延長半年，momo全站享5%的momo幣回饋無上限，指定品牌最高10%回饋。
玉山銀行UBear卡回饋雖然從原本的5%降為3%，但它的認列範圍也很廣，而且優點為可以直接折抵當期帳單，因此也列入網購推薦信用卡。新光OU點點卡回饋最高22%，扣除新戶5%部分，每月仍有17%。華南SnY則是今年上半年推出的新卡，對網購通路定義相當寬鬆，只要是透過網路支付即回饋5%，且海外通路5% 和指定通路(外送和影音平台）20%的優惠。
至於下半年無腦神卡通路，限制較少且回饋上限高或無上限的富邦銀行J卡日本韓國皆享3.88%，只是其它海外地區只有1%回饋。花旗銀行現金回饋Plus卡不限通路或國內外均享2%回饋，繳保費也涵蓋在內。星展銀行ECO永續卡，國內幾乎等於無上限2%回饋，國外消費滿 2 萬元享加碼3% 。
聯邦銀行賴點卡跟富邦J卡類似，採取LINE Points回饋，只要綁定數位帳戶，就能享國內2%，國外3% 無上限的無腦優惠，其餘的周三指定網購或是聯邦卡每月指定APP的10%優惠活動。
台新銀行玫瑰Giving卡，回饋規則稍顯複雜，國內指定節假日消費（周末及國定假日都算），而且綁定台新帳戶扣繳卡費，海外消費則沒有節假日限制，回饋每期上限 5000 點，也是高到幾乎可以忽略。
總體下半年信用卡市場仍是場廝殺戰，各家銀行也紛紛推出聯盟新卡，各有不同定位及特色。針對旅遊市場玉山銀行與旅遊網站易遊網合作推出易遊卡，回饋採易遊網點數eMoney。於易遊網訂房、機票甚至高鐵票皆3%回饋無上限。聯邦銀行看準下半年旅日商機推出吉鶴卡，主打日本消費3.5%回饋無上限，此項權益延續至明年6月30日，即便今年下半年來不及安排出國，明年出國賞櫻依舊派得上用場。
中信銀行則與中華電信、PChome 合作推出ALL ME卡，主要8%加碼通路包括中華電信（含神腦、Hami 系列）與 PChome（含露天拍賣），買3C和網購部份頗具優勢，或綁定Pi拍錢包與 Hami Pay 在生活通路享 6% 回饋。
兆豐銀行推出BT21信用卡，吸引廣大ARMY的目光，信用卡權益則較為單純，新戶一般消費和指定行動支付分別享2.1%及5%回饋，首次申辦消費滿額再送限量行李箱。