林智堅論文遭雙殺　張善政要蔡英文、鄭文燦和鄭運鵬道歉

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張善政說，經過台大及中華大學兩校都做出撤銷林智堅碩士學位的學定，林已經變成「雙抄人」，現在這件事已經不是林有沒有碩士學為的問題，而是全國大家都在看學術倫理還有政治人物誠信的問題，張呼籲蔡英文、鄭文燦及鄭運鵬都必須為此事鄭重道歉，不能夠袒護一個人，而想要去矇蔽全國國人，也不應該為維護權力，去打擊學術倫理、破壞教育體制，「這是一個國人認知價值體系的問題，如果他們沒有出來適當的道歉、表態，民眾會在年底的選舉對這次事件做出公平的決定。」
張善政同時批評現在民進黨派出鄭運鵬出來參選是「換湯不換藥」，在林智堅的論文門事件中，鄭運鵬一味的坦護林，為他的論文事件「擦脂抹粉」，鄭的誠信原則也必須要受到檢視，要求鄭運鵬表態說明對「政治人物誠信」的看法。
媒體追問國民黨內也有參選人論文涉抄襲，張善政強調，政治人物的誠信比學問重要，如果有學術倫理調查，大家都要坦然面對；雖然林智堅已經退選，但林的論文門風波不是林個人或桃園在地選舉的問題，而是全國性政治人物對誠信的看法，尤其蔡英文身為民進黨主席，甚至貴為總統，卻不惜摧毀我們的教育體制價值，只想袒護一個在地的候選人，或者維護權力，「這不是桃園一個地方選舉的問題，這是一個全國的民眾關心政治人物誠信的問題，關心我們執政者對於教育價值體系的認定的問題。」