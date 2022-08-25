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林智堅論文遭雙殺　張善政要蔡英文、鄭文燦和鄭運鵬道歉

▲張善政表示，這件事是一個認知價值體系的問題，要求蔡英文、鄭文燦及現在參選桃園市長的鄭運鵬都應該向國人鄭重道歉。（圖／記者李春台攝，2022.08.25）
▲張善政表示，這件事是一個認知價值體系的問題，要求蔡英文、鄭文燦及現在參選桃園市長的鄭運鵬都應該向國人鄭重道歉。（圖／記者李春台攝，2022.08.25）

記者李春台／桃園報導

2022-08-25 11:46:052022-08-25 11:51:16

繼台大學倫會認定前新竹市長林智堅的論文是抄襲之後，昨（24）日中華大學也公布林在該校的碩士論文審定結果「抄襲且情節重大，撤銷科管所碩士學位」。國民黨桃園市長參選人張善政今（25）日一早針對林智堅2碩士論文都遭認定抄襲一事表示，這件事是一個認知價值體系的問題，要求蔡英文、鄭文燦及現在參選桃園市長的鄭運鵬都應該向國人鄭重道歉。

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先前台大撤銷林智堅碩士學位，蔡英文在民進黨內下達全黨挺一人的決定，蔡沒有體察到整體民意的反彈，最後也導致了林智堅的退選，張善政指出，這次中華大學也認定林的碩論抄襲、撤銷碩士學位，還是未見蔡英文或鄭文燦或鄭運鵬發表任何言論。

張善政說，經過台大及中華大學兩校都做出撤銷林智堅碩士學位的學定，林已經變成「雙抄人」，現在這件事已經不是林有沒有碩士學為的問題，而是全國大家都在看學術倫理還有政治人物誠信的問題，張呼籲蔡英文、鄭文燦及鄭運鵬都必須為此事鄭重道歉，不能夠袒護一個人，而想要去矇蔽全國國人，也不應該為維護權力，去打擊學術倫理、破壞教育體制，「這是一個國人認知價值體系的問題，如果他們沒有出來適當的道歉、表態，民眾會在年底的選舉對這次事件做出公平的決定。」

張善政同時批評現在民進黨派出鄭運鵬出來參選是「換湯不換藥」，在林智堅的論文門事件中，鄭運鵬一味的坦護林，為他的論文事件「擦脂抹粉」，鄭的誠信原則也必須要受到檢視，要求鄭運鵬表態說明對「政治人物誠信」的看法。

媒體追問國民黨內也有參選人論文涉抄襲，張善政強調，政治人物的誠信比學問重要，如果有學術倫理調查，大家都要坦然面對；雖然林智堅已經退選，但林的論文門風波不是林個人或桃園在地選舉的問題，而是全國性政治人物對誠信的看法，尤其蔡英文身為民進黨主席，甚至貴為總統，卻不惜摧毀我們的教育體制價值，只想袒護一個在地的候選人，或者維護權力，「這不是桃園一個地方選舉的問題，這是一個全國的民眾關心政治人物誠信的問題，關心我們執政者對於教育價值體系的認定的問題。」

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