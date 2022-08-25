林智堅論文「被雙殺」！高虹安：台灣政治史上第一人

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高虹安指出，過去一個月來，部份從政者或側翼抹黑台大，貶低大學自治的價值，這是對社會最不良的示範。現在，林智堅不僅是一本論文被判定抄襲，而是兩本，難道中華大學的審查也是抹黑嗎？沈慧虹為護航林智堅不惜犧牲台大的聲譽，不尊重體制者，終究會迎來反噬。
高虹安指出，面對新竹棒球場缺失，沈慧虹說批評棒球場的人，都是有政治利益的抹黑，抹煞基層公務員的努力；面對林智堅論文抄襲，沈慧虹表示林智堅不會抄襲也沒必要抄襲，這是桃竹版的「宇昌案」，對手運用龐大媒體資源，鋪天蓋地抹黑。高虹安認為，對沈慧虹來說，事實不重要，重要的是黨派利益，高虹安相信以新竹市民的智慧，足以看破「智慧連線」的真相。
高虹安表示，希望論文抄襲事件，可以給台灣政壇一個教訓，不要以黨謀私，要尊重體制。政治人物是來解決問題，而不是掩蓋問題。民進黨曾代表改革的力量，帶領人民完成政黨輪替。曾經的勇者不要變成現在的惡龍，號稱勇者的人要有勇者的操守，這應該也是政治人物對自己的最基本要求。
高虹安進一步表示，相信台灣的社會價值，各領域的人才都在默默努力，所以台灣大學和中華大學才能抵抗龐大的政治壓力，做出獨立的審查結果，相信聰明的新竹人，智慧的台灣人，會用選票做出正確的選擇。