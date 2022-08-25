NASA公布音檔！來自2.5億光年外 破解「太空無聲」迷思
美國國家航空暨太空總署（NASA），本月22日在官方推特上發布一段神祕錄音檔，號稱來自2.5億光年外的黑洞，引發網友熱議，截至發稿時間為止，已有將近1600萬次的觀看率。
綜合《今日美國》等外媒報導，NASA團隊在推特上分享了這段約34秒長的音檔，同時解釋為何過去常會有關於太空「無聲」的誤解或迷思，是因太空大多處於真空狀態，聲波無法傳播。現在，科學家們將在2.5億光年外的英仙座星系團（Perseus cluster）黑洞錄到的壓力波，進行了特殊的「聲化」處理，並以該段音頻呈現於世人眼前。
從音檔可以聽到，這段來自黑洞的聲音十分低沉，甚至讓人有些毛骨悚然。NASA進一步解釋，該黑洞所處的星系團擁有大量氣體，NASA接收到的就是黑洞發出壓力波激起星系氣體漣漪的聲音；原本的頻率，人類耳朵是聽不到的，是經過特殊處理後，才轉為人類能夠聽到的音頻。
錄音檔曝光後，來自全球的網友都紛紛留言，表達對「黑洞之聲」的看法。有人認為，聽起來像是某個外星文明在為他們的生命吶喊，還有人說，這彷彿是數十億靈魂在地獄深處痛苦的哀號；看來黑洞之聲固然為人們揭開宇宙的神秘面紗，但似乎不怎麼悅耳，也讓部分網友自嘲道，若是有一天真的身處太空，也許什麼都聽不見才是好的。