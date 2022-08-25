盼增加投資再生能源　曾文生：減少進口燃料能使GDP上升

曾文生今日出席「2022環境權與公民參與論壇」演講時表示，從2020年至2022年，世界上對於人類能源做了非常多的討論，特別是2021年，許多國家在《格拉斯哥氣候協議》上承諾將「2050淨零排放」當作國家目標，總統蔡英文在同一年4月做了宣示，國發會也於今（2022）年3月提出淨零路徑。
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他說，過去從「京都議定書」到「巴黎協定」，各國展開永續環境的討論，訂出的目標比較折衷，標準也相對模糊，「但『0』這個數字不一樣，它驅動環境永續加速前進。」
曾文生指出，國內的能源部門在面對淨零目標時，特別著重3大面向，首先是打造零碳能源系統，簡單來說就是將可再生能源極大化，以及增加零碳能源運用的空間。
第二，提升電力系統韌性及效率，除了擴大再生能源所需的儲能設備外，還必須優先擴充再生能源電網基礎設施，他補充說道，台電現在也專注在電網分散，以及讓電網吸收再生能源，同時就近使用，是提升系統韌性及效率很好的例子。
第三，透過打造綠能產業生態系，開創綠色成長，進而促進去碳投資與國際合作，幫助台灣經濟發展。
曾文生進一步提到，如今台灣正面臨能源角色的轉變，藉由增加投資再生能源，發展國內綠能產業，來翻轉台灣能源長期仰賴化石燃料進口的現象。
他解釋，減少進口化石能源等同於減少負向支出，能有效讓國內GDP上升，而逐步增加投資再生能源的金額，也會變成台灣經濟成長固定的驅動力來源。