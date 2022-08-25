于美人悼念余苑綺！曝余祥銓「驚人轉變」 覺得很安慰
余苑綺21日不敵病魔癌逝，享年39歲，靈堂開放悼念第三天，設在一殯對面的台灣仁本會館。許多演藝圈、政治人物也前來弔唁，而于美人、許淑華也在今（25）日前來靈堂悼念。
知名主持人于美人，得知余苑綺在21日不幸癌逝消息後，就在臉書上發文表示：「已經展現了最強大的意志力！肉體生命終會結束，但愛永不止息。」今天她穿著白色襯衫、黑色中長裙，一身氣質典雅的服裝前來靈堂悼念，她也心疼說道：「因為余大哥不在，是跟祥銓講，這次看到一個男孩變成一個男人成長的樣子，這也是苑綺會覺得安慰的地方。」于美人也有感而發提到，這次余苑綺的生命教育，也感動不少人，也感嘆說道：「尤其是對任何失去子女的父母來講，這個悲傷是永遠不會結束、永遠不會過去，需要透過支持跟鼓勵，終有要學會如何跟悲傷和解。」字字句句透露出不捨心情。
台北市議員許淑華今天身穿一套粉色小套裝，前來余苑綺靈堂悼念，被問第一時間是否有關心余天大哥？她也表示：「有，但是因為他很難過，所以我們不好意思吵他，昨天因為有行程，所以才趁今天過來，其實我們也很難過，知道余苑綺的狀況反反覆覆，他的心情也受到很大的影響，他用全心全意照顧他的老婆和小孩，看到他瀕臨崩潰狀況，我們看了心裡也非常不捨，我們也來幫他加油打氣，希望他能放下，好好的送女兒最後一程。」