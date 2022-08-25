張雅琴氣炸了！怒轟廢死團體：你憑什麼出來說免死刑

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對於廢死團體的手法，張雅琴滿肚子氣：「人權團體跟死刑犯說，你可以聲請大法官釋憲，你聲請，大法官在那邊拖一下，你就不用判死刑了！到底是加害者有人權，還是被害者有人權啊？」
針對法官說要尊重聯合國兩公約，政治人物尊重法官判決，張雅琴更火了，「從馬英九時代就在講，我不知道小英總統有沒有講，有講我同樣表達我的態度，你講聯合國兩公約幹嘛？事實是聯合國2758號決議文就不認為台灣可以代表中華民國或中國，我又不是你的一員，我管你什麼聯合國兩公約，這真的是虛偽到極致」，情緒相當激動。
張雅琴不吐不快，講到高雄城中城大火，縱火婦人一審判無期徒刑，繼續轟：「死46個人都不用死，我覺得死刑的門檻太高了吧」、「請問你對得起死者嗎？對得起警察嗎？不要讓台灣變成殺人者的天堂」、「X！什麼是人權！」
張雅琴氣到跟反死刑的人權團體喊話：「如果你這個免死刑的團體，是由家裡有人被殺死的人出來組成的話，我贊成！（如果）你家完全沒有，你完全不Care，完全不在乎，你憑什麼出來說免死刑！」直言：「我真的覺得，這真的是虛偽之人，才會立出虛偽之法，真的是虛偽到極致！」
網友一面倒支持張雅琴的論點，「住在台灣就是太自由了！令好人害怕」、「我堅決贊成死刑絕不能廢除！該判死就執行」，不過也有不同聲音，「主播有麥克風、有話語權，但是法學知識尚待加強，不能誤導啊」、「世界上有死刑無死刑的國家都有殺人犯，該思考的是凡事總有例外，有一好沒兩好」！（編輯：楊穎軒）