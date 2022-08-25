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張雅琴氣炸了！怒轟廢死團體：你憑什麼出來說免死刑

▲張雅琴在新聞播報中途開嗆法官、法務部長、司法院長及廢死團體，時間超過3分鐘。（圖／年代新聞YouTube）
▲張雅琴在新聞播報中途開嗆法官、法務部長、司法院長及廢死團體，時間超過3分鐘。（圖／年代新聞YouTube）

娛樂中心／綜合報導

2022-08-25 13:20:272022-08-25 13:33:12

台南殺警案無辜斷送兩條英魂，死刑存廢問題也再度掀起討論，「戰神主播」張雅琴近日在節目中開罵「你38名死刑犯，留在那裡幹嘛」、「聯合國兩公約真是虛偽到極致」，更重砲嗆廢死團體：「你憑什麼出來說免死刑？」感嘆在台灣只能想辦法保護自己的脖子。

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▲台南殺警案兇嫌新竹落網。（圖／翻攝記者爆料網）
▲台南殺警案震驚全台。（圖／翻攝記者爆料網）
張雅琴在《年代晚報》提及夜店殺警案判8年、汐止殺警案兄弟檔一個判無期徒刑，另一個判死刑卻拖了好幾年未執行，「我只想問，為什麼殺警不判死刑呢？你38名死刑犯，留在那裡幹嘛？」不滿法務部和司法院互相甩鍋，質疑聲請大法官釋憲成了死刑犯的保護傘。

▲張雅琴不解為何拖延死刑執行，誰才擁有人權，火氣相當大。（圖／年代新聞YouTube）
▲張雅琴不解為何拖延死刑執行，誰才擁有人權，火氣相當大。（圖／年代新聞YouTube）
對於廢死團體的手法，張雅琴滿肚子氣：「人權團體跟死刑犯說，你可以聲請大法官釋憲，你聲請，大法官在那邊拖一下，你就不用判死刑了！到底是加害者有人權，還是被害者有人權啊？」

針對法官說要尊重聯合國兩公約，政治人物尊重法官判決，張雅琴更火了，「從馬英九時代就在講，我不知道小英總統有沒有講，有講我同樣表達我的態度，你講聯合國兩公約幹嘛？事實是聯合國2758號決議文就不認為台灣可以代表中華民國或中國，我又不是你的一員，我管你什麼聯合國兩公約，這真的是虛偽到極致」，情緒相當激動。

▲張雅琴對「尊重聯合國兩公約」說法嗤之以鼻。（圖／年代新聞YouTube）
▲張雅琴對「尊重聯合國兩公約」說法嗤之以鼻。（圖／年代新聞YouTube）
張雅琴不吐不快，講到高雄城中城大火，縱火婦人一審判無期徒刑，繼續轟：「死46個人都不用死，我覺得死刑的門檻太高了吧」、「請問你對得起死者嗎？對得起警察嗎？不要讓台灣變成殺人者的天堂」、「X！什麼是人權！」

張雅琴氣到跟反死刑的人權團體喊話：「如果你這個免死刑的團體，是由家裡有人被殺死的人出來組成的話，我贊成！（如果）你家完全沒有，你完全不Care，完全不在乎，你憑什麼出來說免死刑！」直言：「我真的覺得，這真的是虛偽之人，才會立出虛偽之法，真的是虛偽到極致！」

▲張雅琴開嗆廢死團體。（圖／年代新聞YouTube）
▲張雅琴開嗆廢死團體。（圖／年代新聞YouTube）
▲法務部長蔡清祥鞠躬向殉職員警家屬致意，張雅琴說很噁心。（圖／年代新聞YouTube）
▲法務部長蔡清祥鞠躬向殉職員警家屬致意，張雅琴說很噁心。（圖／年代新聞YouTube）
網友一面倒支持張雅琴的論點，「住在台灣就是太自由了！令好人害怕」、「我堅決贊成死刑絕不能廢除！該判死就執行」，不過也有不同聲音，「主播有麥克風、有話語權，但是法學知識尚待加強，不能誤導啊」、「世界上有死刑無死刑的國家都有殺人犯，該思考的是凡事總有例外，有一好沒兩好」！（編輯：楊穎軒）


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