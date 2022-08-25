陳柏霖也著迷！New Balance高規形象店開幕：揭親手創作

New Balance近年大受歡迎，愈發成為休閒潮流的代表，全球業績開出紅盤，在台灣也擄獲超多粉絲，今（25）日在台北101購物中心首開全台第一家、最高規格的「NB GREY 形象總店」，邀來著迷獨特「灰調品味」的鐵粉陳柏霖站台，親揭他為品牌跨界創作的開幕藝術裝置；氣質女星謝欣穎也頂著新剪的瀏海造型現身，與李沐、林辰唏一同搶先穿上獨家引進與日本同步的MET24帥氣服飾。開幕前三天將獨家發售「Made in USA」美製系列、復刻千禧年經典1906R、及New Balance x Paperboy Paris x BEAMS三方聯乘新作。
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演技出眾的陳柏霖，因熱愛電影自行開設電影製作公司，還主理時尚潮牌(A)NOWHRERMAN展現品味；近年更積極投入藝術領域身兼佈展人、籌劃藝廊空間等多元領域，嘗試不同面向的發展。身為NB GREY摯友的陳柏霖，率領團隊為台灣首間最高規格的指標性「NB GREY 形象總店」，跨界創作開幕專屬藝術裝置《Existentialism From Nowhere》，成為店內最吸睛的特色。
《Existentialism From Nowhere》以灰色與水泥材質打造，呼應New Balance經典傳承的NB GREY，將異材質混搭不同高低、深淺的階梯，像是凸顯穿上New Balance走出人生每一階，也象徵著陳柏霖對人生不同階段、不同目標，都在追求平衡的體悟，無論攀升或緩降，最終仍形成緊密連接、「無所不在的存在」平衡美學。
陳柏霖以目前最新的MET24 DENIM系列原色系丹寧套裝現身，主打不褪色、筆挺，仍保有適度延展性的特殊面料，氣定神閒地展現迎合現代人24小時都能隨性穿搭的自由。氣質女星謝欣穎則頂著新剪的瀏海造型帥氣現身，詮釋日本團隊專為女性量身打造的MET24 FOR WOMEN套裝，充滿機能工裝質感的知性設計；新生代演員李沐則以抽繩、束帶、褶皺細節的特色單品，穿搭出活潑俏皮感；以輕紳氣質裝扮亮相的林辰唏，在低調中流露簡約時髦品味。
一踏入「NB GREY 形象總店」就能看見最醒目的美標MADE鞋牆，完整展示由紐約街頭服飾與生活風格品牌Aimé Leon Dore (ALD)創辦人暨創意總監， Teddy Santis加入New Balance後所操刀的Made in USA首季系列作品。2022年適逢品牌傳奇990鞋履40週年紀念，Teddy特別打造了「Made in USA」美製系列990v1、 990v2與990v3季節專屬鞋型與MADE系列服飾，都在台北101「NB GREY 形象總店」可見。
「NB GREY 形象總店」開幕前三天將每日發售不同最新鞋款，今8/25全球首發Teddy Santis首季M990TB2、M990TE3、M990TA2中性鞋款；明8/26開賣重新詮釋千禧年經典跑鞋1906，致敬元祖配色的M1906RA 與 M1906RB；8/27週六則有眾所期待，New Balance、Paperboy Paris與BEAMS首次三方聯乘新作，以Made in UK英製經典鞋履1500與920為原型，所打造的M1500BMS、M920PPB，獨特鴛鴦不對稱配色設計，在鞋舌處繡上三方品牌的徽印細節，別具收藏價值。
New Balance即日起至9/4，於台北101購物中心B1中環打造「MIUS 990 微型特展」，以GREY視覺錯視揭開序幕，展出傳奇990鞋履傳承5代的發展軌跡；8/25～8/30更以「NXN種可能 • 共創藝術計畫」為名，邀集三組台灣當代新創工藝家，范承宗、吳耿禎、溫度物所於信義區香堤大道，打造一道長達10公尺的超框限藝術行廊。