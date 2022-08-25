夏立言訪中！林佳龍質疑大雄被胖虎打還去求饒 要侯表態
面對國民黨副主席夏立言率團訪中與大陸海協會會長張志軍餐敘，民進黨新北市長參選人林佳龍今（25）日到瑞芳區昭明宮參拜，面對媒體訪問時表示，去中國給對方羞辱本來就不對，就像是卡通哆啦Ａ夢的胖虎欺負大雄一樣，大雄還跑去胖虎家求饒，結果對方宣布軍演打臉，公然被矮化，他呼籲台灣人民眼睛是雪亮的，拒絕配合中共統戰演出。
林佳龍表示，中共對台文攻武嚇的時候，國民黨卻跑去中國與對方會面，這不是忠誠的反對黨。強調政府是一體的，應該配合政策而不是讓政黨超越國家，特別是涉及到國家定位，還受到對方官員的羞辱，這時候去根本就不對，卻又製造假象，讓國際以為是兩岸在對談，但這是政黨不是政府之間的談判，這樣是傳達錯誤的訊息，就像是胖虎欺負大雄，惡鄰居胖虎跑去欺負大雄，大雄還跑去胖虎家求饒，胖虎還說要軍演，這是當面打臉夏立言的耳光。
林佳龍強調，先前新北市長侯友宜說希望夏立言訪中過程要公開透明，希望朱立倫能再商榷，但這樣結果就是公然被矮化還宣布軍演，那要怎樣面對台灣人民？立場是什麼？從這點就可以很清楚知道，這就是為國民黨做為背書，台灣人民眼睛是雪亮的，應該每個人站在台灣主體性拒絕被矮化，拒絕配合中共統戰演出。
侯友宜今天上午則是接連趕場參加績優老人共餐單位·績優宗教團體兩場表揚大會，中間受訪時回應表示，維護和平與區域的穩定，是人民最優先的目標，各方面都應該用平等、尊嚴釋出更多的善意。
▲侯友宜參加績優老人共餐單位表揚大會，與現場得獎單位合影。（圖／記者吳嘉億攝，2022.08.25）