Jennie在BTS V家約會！頭靠頭「親密照」流出 全網呆了
BTS防彈少年團成員V與BLACKPINK成員Jennie，繼5月傳出「同遊濟州島」的戀愛緋聞後，近日又爆出「曖昧同框照」以及「只差一天飛往紐約」的消息，兩人戀情傳得沸沸揚揚。昨（24）日晚間再度爆出一張兩人在「V家前頭靠頭」的甜蜜情侶裝照，立刻引發粉絲熱烈討論。
據悉，照片是從Jennie的私人IG帳號流出，只見V與Jennie皆身穿白色上衣搭配寬褲，打扮較休閒居家，V低頭看著手機，Jennie則是拿著手機對著鏡子自拍，兩人還親密的「頭靠著頭」合影。
此外，還有眼尖網友發現，兩人拍照的地點與V個人IG曾發布過的照片非常相似。V曾經多次在自家的大片鏡子前自拍，照片中的逃生門、地板花色以及裝潢，都與兩人「親密同框照」裡的背景畫面重疊，再使兩人的緋聞甚囂塵上。
連環爆出兩人同框照以及「相繼飛往紐約」的消息，儘管YG先前曾表示：「BLACKPINK在25日會前往美國，在當地參加『MTV VMAs』舞台演出，以及為了第二張正規專輯宣傳，預計會消化各種緊湊的行程。」但對V與Jennie的「同框照」卻無正面回應，也讓網友臆測兩人戀情的真實性。