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鬼頭刀代石斑成新歡　台鐵海洋之心鬼頭刀便當將開賣

▲台鐵花蓮鐵路餐廳為響應台灣永續海鮮運動，推出美味健康的台鐵鬼頭刀特色便當。（圖／台鐵提供）
▲台鐵花蓮鐵路餐廳為響應台灣永續海鮮運動，推出美味健康的台鐵鬼頭刀特色便當。（圖／台鐵提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-08-25 13:09:152022-08-25 13:16:25

台鐵花蓮鐵路餐廳為響應台灣永續海鮮運動，將自26日起，與行政院農業委員會漁業署、海漁基金會聯手推出美味健康的臺鐵鬼頭刀特色便當，採用榮獲「海洋之心生態標章」漁業銀級認證的鬼頭刀漁獲。9月30日前並有加碼「滿額送好禮」活動，購買一份鬼頭刀便當即贈鬼頭刀繽紛資料夾1份，單筆消費滿五份則可兌換鬼頭刀Ｔ恤1件，到花蓮旅遊的民眾，千萬不能錯過。

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鬼頭刀魚盛產於本島花東海域，又稱黃金魚、鱰魚、鯕鰍、飛烏虎，具有強勁的活動力，肉質扎實少刺，富含優質蛋白質，脂肪含量低於一般肉類，非常符合現代人的需求，是極佳的飲食首選。

「海洋之心生態標章」是由農委會漁業署與海漁基金會共同推動的國內第一個永續海鮮標章，花蓮鐵路餐廳的鬼頭刀便當採用榮獲海洋之心生態標章漁業認證銀級的「臺東新港鬼頭刀延繩釣友善船隊」之漁獲，鬼頭刀成長快速、為大洋洄游性魚類，符合永續海鮮挑選原則；漁獲加工廠亦通過ISO22000、HACCP及榮獲「海洋之心生態標章的產銷監管鏈」等認證，確保鬼頭刀漁獲在產地即時處理以保有最佳鮮度，也確保符合食品安全規範及撈捕溯源管理，民眾可安心食用。

▲購買一份鬼頭刀便當即贈鬼頭刀繽紛資料夾1份，單筆消費滿五份則可兌換鬼頭刀Ｔ恤1件，到花蓮旅遊的民眾，千萬不能錯過。（圖／台鐵提供）
▲購買一份鬼頭刀便當即贈鬼頭刀繽紛資料夾1份，單筆消費滿五份則可兌換鬼頭刀Ｔ恤1件，到花蓮旅遊的民眾，千萬不能錯過。（圖／台鐵提供）
花蓮鐵路餐廳首次挑戰採用鬼頭刀作為便當主菜，為展現歐美級高檔鬼頭刀魚排的美味，精心調配味噌風味醬汁香烤魚排，再淋灑柴魚片，更提升視覺及味覺。配菜選用花蓮盛產的金針拌炒美白菇，及在地生產的蘆筍佐枸杞，色澤更繽紛、營養更加分。再搭配香酥骰子雞、玉子燒、蜜黑豆等食材。讓民眾遊玩花東之際，能品嚐到在地的漁產及佳餚，也支持國產在地水產品及永續漁業。

「鬼頭刀便當」訂於8月26日10時30分於台鐵花蓮車站花蓮夢工場首賣，販賣期間自8月26日至9月30日止 ，售價100元，數量有限，售完為止。便當新上市期間特別加送贈品，每購買1個鬼頭刀便當可兌換精美鬼頭刀L型資料夾1份及購買5個鬼頭刀便當可換酷炫鬼頭刀T恤1件，數量有限，送完為止。

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