一家三人罹患大腸癌 中榮多專科癌症治療助抗癌重生

大腸直腸癌是國內十大癌症發生率第一名，尤其家族內有大腸癌病史民眾，更應多加注意。台中市有一家三人先後罹患大腸癌，母親與小兒子更被宣告末期癌症，只剩半年生命。後轉往台中榮總接受多專科癌症治療，三人恢復良好，小兒子17年來未再復發。這不是個案，一項國際期刋曾發表，經中榮治療後，直腸腫瘤完全消失的比例高達40%，成果受肯定。





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小兒子姓張，現年52歲，17年前診斷罹患大腸癌，在北部醫學中心接受剖腹探查後，因腫瘤過大且已侵犯十二指腸與胰臟，無法開刀切除，當時醫師宣告只剩半年生命。張先生不放棄，輾轉求診在台中榮總接受多專科癌症治療團隊整合治療，歷經12次化療，終於將腫瘤縮小，再進行手術成功切除。開刀後，張先生接受輔助性化療，後續門診追蹤，17年來未見腫瘤復發，成功告別大腸癌。





2013年張先生73歲媽媽，不幸也被醫師檢查出罹患大腸癌，且併腹膜轉移的末期癌症，屬無法完全開刀清除腫瘤的困難案例。當時張媽媽自己認為年事已高，不想接受後續治療，但看到張先生治療痊癒前例，媽媽相信台中榮總癌症治療團隊醫術，在家人支持下接受治療，如今過著含飴弄孫，全家和樂日子。





只是，原本平靜安和的日子，第三度被大腸癌打亂。去年，張先生大哥因為肛門解出血塊，到台中榮民總醫院大腸直腸外科就診，確診為大腸癌症，因腫瘤位置實在太靠近肛門，若進行手術需將肛門切除，術後勢必影響生活品質。在多專科團隊努力下，經過了三個月的同步化學藥物及放射線治療療程，肛門腫瘤成功縮小消失，成功避免切除肛門括約肌命運，在後續追蹤也未見腫瘤跡象。





中榮表示，張先生一家人治療成功經驗，在台中榮總並非是個案，2013年的國際期刊曾發表，病人在台中榮總治療後，直腸腫瘤完全消失比例高達40%，這是中榮多專科癌症治療團隊努力研究與治療成果。





中榮血液腫瘤科林政賢醫師提醒，與基因突變有關的家族性大腸癌中，最有名的就是『遺傳性非瘜肉病性結直腸癌（HNPCC，亦稱Lynch症候群）』，而可能的突變基因包含MLH1，MSH2，MSH6，PMS2等。突變時會使基因複製時發生的錯誤無法修正。若有此突變基因，則終其一生罹患大腸癌的風險高達80%，並且罹癌後會對化療藥物的反應不佳。因此若家族內有大腸癌病史民眾，更應多加注意，定期接受檢查，以期提早發現大腸癌病變，早期治療。





大腸直腸科江梓維醫師進一步說明，適當篩檢與即時檢查才能早期發現，掌握先機。尤其是一等親中如有人罹患大腸癌，和一般人相比，罹患大腸癌的機會高了 2 ~5 倍。臺中榮總為全國首屈一指的公立醫學中心，歷年累積大量癌症困難案例，在癌症治療更是結合多專科團隊全方位發展，無論手術治療與各式藥物都能領先。





此外，台中榮總大腸直腸外科成功發展精準微創的達文西手術，成為台灣第一個四代新機型的認證手術示範中心，執行精準切除腫瘤手術，進一步結合宜樂適快速恢復流程，讓病人不僅可以短期無痛快速復原，更可提供長期功能保存，此一治療模式臨床結果已達國際水準，在國外期刊已發表。









