全家開賣「綠豆蒜酷繽沙」！加碼霜淇淋買1送1：只有三天
中秋節不只吃烤肉和月餅，全家宣布推出15款應景新品，將月餅、烤肉都變成貨架上的甜點和餅乾。全家這次攜手百年老店舊振南，將招牌「李白綠豆椪」變成酷繽沙，即起開賣的「綠豆蒜牛奶酷繽沙」特價49元，並能搭配霜淇淋升級為無敵霜沙。此外，明（26）日起一連三天開跑霜淇淋買一送一，還沒試過「芒果椰奶」新口味快跟上。
中秋佳節必吃的綠豆椪，今年改用喝的。全家超商和舊振南餅店合作，以鎮店招牌「李白綠豆椪」為發想，開發出「綠豆蒜牛奶酷繽沙」，將整顆綠豆熬煮後打碎，加入鮮奶油製成綠豆冰沙，再加入綠豆蒜、蓋上招牌奶蓋，嘗鮮價49元，並能升級成無敵霜沙（79元）。同步登場的新品還有綠豆沙牛奶蒸果、綠豆沙奶霜堡。
廣受全民歡迎的全家霜淇淋買一送一，明（26）日起一連三天再度登場，凡使用全盈+PAY支付，不限口味皆享買一送一。全家自8月初推出全新的「芒果椰奶霜淇淋」，由米其林星級主廚林恬耀監製，將芒果榨成汁，再融合椰奶製成霜淇淋。這次消費者的試吃反饋相當正面，新口味獲得網友大推，根據過去銷售經驗，霜淇淋口味平均每月換檔，還沒嘗鮮的民眾得抓緊時間。
7-ELEVEN瞄準聯名商機，和法國米其林一星餐廳聯名推出新品「頌丹樂泰式奶茶」，並引進日本「LOTTE爽冰淇淋-鹽味荔枝」夏末限定新口味，用15%酸甜荔枝果汁搭配沖繩海鹽彈珠汽水風味；此外，門市同步開賣紐西蘭進口鮮奶油製成的「嫩布丁蛋糕捲」、飽滿爆漿的「卡士達半月燒」，活動期間可享OPEN POINT APP會員省10元優惠。