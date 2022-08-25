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文化部112年度預算達212.2億元、成長20%　創歷史新高

▲ 行政院院會今（25）日通過112年度中央政府總預算案，文化部主管預算總計達212.2億元、成長20%，創歷史新高。（圖／翻攝自文化部官網）
▲ 行政院院會今（25）日通過112年度中央政府總預算案，文化部主管預算總計達212.2億元、成長20%，創歷史新高。（圖／翻攝自文化部官網）

記者李琦瑋／台北報導

2022-08-25 13:28:18

行政院院會今（25）日通過112年度中央政府總預算案，文化部主管預算總計達212.2億元，為文化部有史以來公務預算編列數最高，且較111年度法定預算177.6億元，成長幅度近20%，加計前瞻基礎建設預算，總計文化部112年度編列預算將達237.7億元。文化部表示，這些預算能以更強的力道，支持疫後表演藝術、文創、影視音等產業振興，部長李永得除特別感謝行政院，並將努力與立法院不分黨派委員溝通與尋求支持。

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文化部說明，公務預算包含基本運作需求及法律義務支出、公共建設計畫、科技發展計畫等3項。其中，112年度基本運作需求及法律義務支出編列預算158.2億元，較111年度法定預算成長20.5億，為歷年編列數最高，將有更多的資源，投注於藝文核心工作，如國家語言、傳統工藝、文化資產保存等。

文化部表示，預算增加代表能以更強的力道，支持疫後視覺藝術、表演藝術、文創、影視音、出版等產業振興；文化部亦承接促轉業務，包含轉型正義檔案研究、資料庫維運，以及不義遺址調查、審定、推動、監管等。

文化部指出，為回應各界期待，增編公視內容產製預算近3.2億、影視音產業發展近2億，除延續前瞻計畫打造的影視國家隊成果，並期待能有效傳播、推動生活中的國家語言運用；同時，也將以更多資源支持國家電影及視聽文化中心，改善及加速影視聽資料保存與修復工作；在今年與OPENTIX合作的點數回饋機制上，112年除規劃擴大合作平台，亦編列藝FUN券轉型方案預算，盼為藝文產業疫後振興，培養更多可能客群與財源。

在公共建設部分編列47.2億元，較111年度預算成長12.3億元。文化部表示，將持續辦理全國歷史與文化資產維護、空總整體發展、台北機廠活化轉型、國家人權博物館整建、國父紀念館跨域加值，以及國家兒童未來館興建等。

科技計畫編列6.8億元，較111年成長1.7億元。文化部說，將從今年起，廣邀各界集思廣益重新定義「文化科技」，具體落實以科技作為媒介，有效輔助文化內容生產與傳播之目標。

文化部說，除預算編列增加，文化發展基金將於112年正式成立及運作，而各項文化政策亦逐步落實中，文化部盼持續作為後盾，協助藝文產業發展，也期待以文化作為既堅定又溫柔的媒介，與世界牽起友誼之手。

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