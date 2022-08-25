美國通膨數據觸頂後　專家估多元資產表現可期

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博投信多元資產資深投資策略師趙心盈指出，造成部分通膨壓力上升的供應端限制似乎有緩解跡象，包括ISM製造業採購經理人指數的積壓訂單指數和供給交貨指數，都呈現自高峰下滑走勢。她分析，當消費者信心觸底或通膨見頂後1年，美國資產往往有不錯反彈，其中美股、美國非投資等級債券、美國可轉債平均有10-25％的報酬率。再者，與之前升息循環相比，今年以來市場已陸續反應升息預期，歷史經驗亦顯示過去升息期間，伴隨景氣擴張，美國資產大多表現良好，投資人不妨趁勢布局美國多元資產。
但趙心盈也提醒，7月美國非農新增就業人口達52.8萬人，是市場共識25萬人的兩倍多，較過去幾個月顯著增加。尤其是7月非農總就業人口達1.52億人，已經恢復了疫情期間失去的所有工作人數。此復甦異常迅速，恢復工作人數的時間大約是前兩次重大衰退（2008 年全球金融危機和 2000 年科技泡沫）之後的一半。市場預期美國聯準會 9 月的升息幅度將在 0.50% 或 0.75% 之間。目前，聯博仍維持9月0.50%的升息預估，不過此預期仍將隨著新數據出現隨之調整。
有鑑於此，在股、債、多元資產的布局上，趙心盈指出，可採取股、債各4成，多元分散資產2成的資產配置比例。在股票方面，在經濟成長放緩、通膨仍高與聯準會繼續緊縮貨幣政策的背景下，分散配置各類股票投資風格的標的具有相當意義。投資人可以美國大型成長股為主，輔以美國低波動股與價值股，並酌量配置大宗商品標的，動態調整股票曝險，將有助應對市場波動狀況。
在債市方面，近期非投資等級債有所反彈，但評價面仍具吸引力，且基本面依舊良好，即便後續經濟放緩，由於非投資等級債信用品質佳、即將到期債券的比重低，預期違約率將維持低檔。隨著市場波動性上升，可轉債對股票市場的敏感度再次攀升；同時，可轉債的產業多集中於科技等成長型產業，對利率上升的敏感度較大，不妨相對減碼可轉債。儘管通膨隱憂仍在，但年初至今殖利率已相當程度走升，中性配置國庫券可望在低成長與市場擔心經濟衰退的環境下，提供分散市場波動風險的效益。
美國聯準會承諾緊縮貨幣政策直到看到通膨減速的「壓倒性證據」，經濟成長或因此付出代價。不過，趙心盈觀察，隨著許多通膨可能減緩的數據出現，不利經濟成長的因素可能比市場擔憂的較輕微、較短暫；只是市場波動依舊，投資人仍需適當布局相對具防禦力的美國多元資產以利分散風險、掌握機會。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。